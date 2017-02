Entre lágrimas, Andres Caniulef responde a Arenito por dichos sobre homosexualidad

Hace unos días, en el programa “Primer Plano”, “Arenito” señaló que se ‘curó’ de la homosexualidad gracias a Dios.

Ante estas declaraciones, Andres Caniulef aseguró al Diario La Cuarta que estuvo mucho tiempo postergando reconocer su homosexualidad públicamente, justamente por temas religiosos “por un compromiso familiar y precisamente por un tema religioso, había decidido no hacerlo de manera pública y ese era el resguardo que he tenido, pero pese a eso me postergué yo, postergué mi vida. Creo que nunca fui feliz o tuve la posibilidad de ser realmente feliz hasta que pude ser yo”.

Ante las declaraciones del ex chico ‘Yingo’, Caniulef rompió en llanto y aseguró “es un tema que me toca a fondo, me da mucha rabia también, encuentro aberrante las declaraciones de este personaje (…) lo más triste es cómo los dogmas religiosos hacen que lo que se supone debe ser correcto, caiga en lo incorrecto. En el desprecio, en el bullying, en el menospreciar a una persona que es distinta, pero que es tan normal y natural como tú”.

A estas declaraciones agregó sobre la decisión de hablar estas cosas en televisión por parte de Arenito: “llevarlo a ese extremo teniendo conciencia de lo difícil que es ser distinto en una sociedad como la nuestra. Y lo digo a título personal, el crecer siendo gay sobre todo en mi generación, ser gay en los 80 era difícil”.

Finalmente sentenció: “Era terrible tratar de esconderlo, de no evidenciarlo, cargar con culpas ajenas, vergüenzas ajenas, tratar de no hacerle daño a tu familia por ejemplo. Porque generalmente eso termina en que te vayas postergando, hay mucha gente que lo pasa peor o termina suicidándose (…) Ese tipo de declaraciones lo que hacen es alimentar el odio y la incomprensión que es lo que hay que evitar“.

¿Qué te parece?

Fuente: Theclinic