El genial mensaje de Obama sobre las citas románticas de sus hijas

Por lo general, los padres suelen ser distantes con los pretendientes de sus hijas, por no decir insufribles. Aunque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es un hombre muy carismático y simpático, no parecería exceptuar esta regla.

Sasha y Malia, las hijas de Barack y Michelle Obama, están en los años en que empiezan a salir con amigas y chicos. Por este motivo, el presidente fue consultado sobre lo que pensaba en relación a las citas románticas que sus hijas podrían comenzar a tener, y por supuesto, su respuesta fue muy cálida y tierna.

Obama dijo que mantiene la calma al respecto, por dos motivos diferentes. En primer lugar, dijo: “Michelle es un gran ejemplo para ellas de cómo cuidarse a sí mismas, mantener su autoestima y no depender de los chicos para aprobar su aspecto físico, sino dejarse juzgar por su carácter e inteligencia. Creo que yo también he sido un buen ejemplo de cómo se debe tratar a una mujer, así que no me preocupo porque son unas niñas inteligentes”.

Y después, reveló que el segundo motivo por el cual se toma con total tranquilidad la posibilidad de que sus hijas pudieran tener citas es… ¡El servicio secreto! “Van con ellas a todos lados, así que no hay mucho que puedan hacer esos pobres chicos”, dijo Barack entre risas.