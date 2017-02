Federación de Trabajadores del Cobre suspende su participación en la CUT

Primero fue el Colegio de Profesores, que congeló su participación en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Luego fue la Confusam, agrupación que evaluará su continuidad en la multisindical y ahora es la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que decidió suspender su afiliación a la central presidida por Bárbara Figueroa.

«Nosotros dijimos que no participábamos hasta que la CUT no tomara posición de responsabilidad y transparencia, que nos dé garantías que los que van a participar (en la próxima elección) son los reales. Eso no ha ocurrido, pusimos las cosas en su lugar y dijimos que no íbamos a cotizar ni a participar del último congreso», dijo Guillermo Lemaitre, miembro de la mesa directiva de la FTC, al diario Pulso.

El dirigente exigió la depuración del padrón de la central y claridad en relación al pago de cuotas de los sindicatos afiliados. «Nosotros somos partícipes de una CUT ordenada, que voten los que tienen que votar, sin padrones inflados. Si eso no se da, no vamos a participar en la organización», recalcó el dirigente.

El representante de FTC, que agrupa cerca de 15 mil trabajadores, criticó las resoluciones del congreso nacional desarrollado a fines de enero. «Se ve que la cosa ya tiene traje a la medida y la FTC no se va a prestar para eso. Estamos esperando que la situación se clarifique y que la Dirección del Trabajo se pronuncie, que se ponga los pantalones para fiscalizar», comentó.

El Ciudadano