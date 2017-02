Conoce las 10 palabras que los chilenos usamos mal en inglés

Hoy en día hablar inglés se ha convertido en un requisito a nivel mundial. Sin embargo, según el ranking EPI 2016 realizado por Education First, los chilenos solamente pueden mantener una pequeña conversación básica, redactar un email y recorrer como turistas una ciudad de habla inglesa.

Roberto Guerra, Gerente de Marketing Education First, nos cuenta cuáles son las 10 palabras o términos que usamos mal en inglés.

“Echar un looking”: En Latinoamérica es muy común hablar en “spanglish”, y los chilenos, que destacamos por ser muy creativos, no nos quedamos atrás. Esta frase es muy utilizada entre amigos, compañeros de trabajo, etc. “Lo correcto sería usar la palabra look”, comenta Scerri, de Education First.

Making OFF: Un error muy común es escribir making OFF para referirse a “detrás de cámara” en una película. Lo correcto es escribir making of, con una sola efe.

Cambiar el orden de los adjetivos y sustantivos (Casa Blanca = White House): La gramática inglesa tiene una estructura diferente a la del español. Es un error grave traducir literalmente algunas palabras o frases. La regla en inglés es usar los adjetivos antes de los sustantivos. ¡Nunca lo olviden!

VERY VIP: “Muchas personas no saben qué significan las siglas en inglés VIP “Very Important Person”. “Decir Very VIP es redundante”, explica el ejecutivo de EF.

Decir su edad (I have 30, en vez de I am 30). Al aprender Inglés siempre tratamos de traducir literalmente del español, y uno de los errores más grandes es decir “I have 30 years old”. En inglés, para decir la edad, se utiliza el verbo “to be”, por lo tanto se dice “I am 30”.

Usar “THE” todo el tiempo: Como por ejemplo en “La Carmen” “The Carmen” no existe: Es muy importante saber que no siempre se usa el artículo en inglés y es muy usual ver oraciones como “The Carmen went to school” (La Carmen fue al colegio) cuando es “Carmen went to school”.

Fans Club, o “soy fans”: En Chile es muy común que se diga “fans” y no fan. Siempre se ha generado esta confusión en las personas, por ejemplo, cuando comenzaron los “clubs de fans” en nuestro país los fanáticos utilizaron el plural para decir que eran “fans”.

“Los falsos amigos” (false friends): Los “falsos amigos” son palabras “engañosas” que a pesar de su aparente similitud con una palabra española, no comparten un significado equivalente. Por ejemplo Actually (se utiliza para decir “actualmente” pero significa “realmente”), Argument (“discusión”, utilizado para decir “argumento”, que en inglés es “plot”), Assist (ayudar) y Attend (asistir), Carpet (alfombra) y File (Carpeta), etc.

Pronunciar la “H” como “J” y pronunciarla cuando es muda: El 65% de las palabras en inglés tienen letras mudas. Este error no tiene perdón, y hay que tener cuidado con la pronunciación. En algunos casos la “H” es muda, como por ejemplo en “honest”. Pero hay otras palabras donde la “H” se pronuncia como una “J” más suave, como es el caso de “happy”.

Pronunciaciones complicadas: Hay que ser muy cuidadosos, porque no queremos pasar un mal rato por pronunciar mal estas palabras: Bitch o Perra, en vez de Beach (playa), Shit o mierda, en vez de Sheet (hoja).

“Estas son anécdotas, pero fallar en el inglés hoy es un tema serio a la hora de hablar de trabajo o estudios. Por eso en EF recomendamos tomar cursos en el extranjero, donde se aprende más rápido ya que estás viviendo una experiencia con el segundo idioma todos los días”, finaliza Roberto Guerra, Gerente de Marketing Education First.