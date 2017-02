El polémico parque nacional que autoriza a sus guardabosques a matar cazadores de rinocerontes

La información se dio a conocer a través de un reportaje realizado por la BBC. Se trata del Parque Nacional Kaziranga, ubicado en el noroeste de India, en donde los guardabosques están autorizados para matar a los cazadores que lleguen al lugar con intenciones de matar rinocerontes. Esta medida, según se informa en el artículo, se aplicó en 2013 y ha reducido considerablemente la caza ilegal de esta especie en vías de extinción (en la actualidad hay más de 2.400 ejemplares; dos tercios de la población mundial de rinocerontes).

Ese es un problema a la hora de pensar en un cambio de políticas. Sophie Grig, de la ONG Survival International –institución que tomó la causa–, dijo a BBC que “el parque está manejado con una enorme brutalidad. No hay jurado, no hay juez, no se hacen preguntas. Y lo más aterrador es que hay planes para implementar esta política de disparar en el momento en toda India”.

El modus operandi de los guardianes del bosque, relatado por fuentes que hablaron con BBC, es perseguir al cazador y advertirle antes de tomar cualquier medida. “Pero si ellos disparan nosotros tenemos que matarlos”, dijo Satyendra Singh, director de la reserva natural. En los últimos 3 años se le ha dado muerte a 50 cazadores, y en 2015 murieron más personas armadas que rinocerontes (23 supuestos cazadores versus 17 ejemplares de animales).