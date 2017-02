Jefa de la Oficina Anticorrupción argentina sobre Macri: “No pongo las manos al fuego”

Consultada por Radio La Red, la titular de la Oficina Anticorrupción se refirió a la quita de la deuda de Correo Argentino que llevó a cabo el gobierno nacional, beneficiando al Grupo Macri en 70 millones de pesos y aseguró que en aras de la transparencia hubiera sido correcto consultar con esa dependencia antes de ejecutar la decisión.

La Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso comenzará una investigación sobre la decisión del Ministerio de Comunicaciones de realizar una quita del 98,9% de la deuda de Correo Argentino. Alonso aseguró que a priori sería “irresponsable” afirmar si existía conflicto de intereses o un hecho abusivo para el Estado, aunque dijo que “no pone las manos en el fuego por ningún funcionario”.

“Quizás preventivamente en el trámite administrativo que llevó adelante el Ministerio de Comunicaciones podría haberse realizado una consulta a la Oficina Anticorrupción”, dijo Alonso, pero aclaró que “hoy no es obligatorio”. “En algunos casos debería serlo”, agregó, “sería saludable” porque muchas veces “la legalidad y la ética están en una zona muy gris”.

“No hemos visto todavía los papeles”, dijo por la mañana del martes 14 y contó que realizaron un “pedido bastante exhaustivo” de información al Ministerio de Comunicaciones, encabezado por Oscar Aguad. “Vamos a estudiar el caso y analizarlo en profundidad”, agregó, “como corresponde, de acuerdo a los estándares de la ley de ética pública y eso lleva tiempo”.

Alonso aseguró que, resolvieron “abrir un expediente” luego de que la fiscal Gabriela Boquín presentara dos dictámenes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ya que se hace directa alusión a la Ley de Ética Pública y su “presunta violación”.

La titular de la Oficina Anticorrupción, ante la pregunta de Luis Novaresio sobre si “ponía las manos en el fuego por Macri” respecto de la polémica quita de la deuda del correo, contestó que sólo lo hacía por ella misma y que era su función desconfiar de todo el mundo. “No pongo las manos en el fuego por nadie, por ningún funcionario”, respondió.

“Hay una exigencia muy alta, mucha sensibilidad por parte de la sociedad en materia de ética y de transparencia”, resaltó Alonso y dijo que eso “mueve a las instituciones”.

Hace unos días, por otro lado, trascendió que la funcionaria, proveniente de la ONG Poder Ciudadano e integrante del PRO, recibió tres semanas antes de que Correo Argentino llegara a un acuerdo con la Justicia a Jorge Irigoin, presidente de la empresa. Irigoin estaba al frente del correo cuando fue privatizado por Carlos Menem. Pero negó haber hablado de la quita de deuda.

“Está en un registro público, así que no hay nada que ocultar. Lo recibí a él y a otro representante del Correo, junto a otro funcionario de la oficina, para hablar de los estándares de las empresas estatales, como lo hicimos con los de YPF, Tandanor… No se habló nada de lo vinculado a la deuda y el acuerdo, que, como la mayoría, me enteré recién ahora”, dijo Alonso.

Mientras, Marcos Peña, el jefe de Gabinete, aseguró por la mañana del martes que el acuerdo será enviado a la Auditoría General de la Nación para que “dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva”. Además dijo que para el gobierno “no existe ningún conflicto de intereses” en el caso.

Por otro lado, el fiscal federal Juan Pedro Zoni, imputó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por el caso. La acción penal fue presentada ante el juzgado de Ariel Lijo basándose en dos de las denuncias presentadas. Además, otras denuncias esperan en el despacho del juez Rodolfo Canicoba Corral y una última en el de Marcelo Martínez De Giorgi.

Notas.org.ar