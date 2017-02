Luis Enrique perdió la cabeza tras la humillación en París: entrevista tensa e intento de agresión a un periodista catalán

“Se ve que no has visto muy bien el partido. Hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1, intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo (Messi) con más libertad. Repito: si hay que buscar un responsable soy yo, no le busques más cositas, ¿eh? Acepto toda la responsabilidad, pero cuando se gana aceptaría el mismo trato en las entrevistas, que este tono que te veo aquí ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera en las entrevistas cuando ganamos los partidos”, disparó Luis Enrique, quien se marchó notablemente ofuscado.

Pero eso no quedó ahí, ya que, según informó la periodista Susana Guasch en un móvil en directo del canal Mega, el estratega blaugrana tuvo que ser inmediatamente detenido por tres personas porque quiso volver para agredir a Jordi Grau.