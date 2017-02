Katy Perry se burló de Britney Spears y ella le respondió de esta insólita manera

Durante la entrega de los premios Grammy, el presentador de E!, Ryan Seacrest, entrevistó a Katy Perry y aprovechó de preguntarle sobre su disco nuevo y por qué había tardado tanto en sacarlo.

Ante esto, Katy Perry decidió responder con una broma de mal gusto aludiendo a Britney Spears lo que no cayó para nada bien en los fanáticos de la “princesa del pop”. Perry señaló que había tardado tanto por su salud mental y añadió “aún no me he rapado la cabeza”, aludiendo al episodio que vivió Spears hace unos años atrás.

Katy Perry "that's called taking care of your mental health" "& I haven't shaved my head yet". I know ppl are gonna go in on this 😬 #GRAMMYs pic.twitter.com/dGlmyJwdfc — Tristan Spears (@Tristan_Spears_) February 13, 2017

Esto generó repudio en redes sociales e incluso la misma Britney Spears decidió responder en redes sociales de una insólita manera: citó una frase bíblica junto a una foto con sus manos en forma de corazón. El mensaje decía: “Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en su corazón. Lucas 6:45″.

Sus seguidores la aplaudieron.