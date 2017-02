Una “amante profesional” te cuenta los secretos para descubrir si tu pareja te engaña

¿Sabías que los momentos en que la mayoría de parejas se separan son dos semanas antes de Navidad, al volver de las vacaciones en septiembre y el día siguiente a la celebración de San Valentín?.

Sí, amigos; el día del amor puede dar lugar a que muchos evalúen el estado de su relación sentimental de acuerdo con el tamaño o el valor económico del regalo que han recibido (o no) en un día tan señalado y decidan romper (ojo, existen guías para hacerlo, por lo que podría ser más frecuente de lo que parece).

No solo eso, también hay muchos que descubren que su pareja les ha engañado gracias a recibir (o no) un detalle que les recuerde cuánto les aman. Pero, ¿existen señales? ¿Cómo darte cuenta de lo que está pasando?… Una “amante profesional” ha desvelado las claves en una entrevista con Elite Daily.

Echa un vistazo:

La mujer, ahora es una de las más solicitadas en la página.

De contactos para personas casadas Seeking Arrangement (cuyo fundador ya ocupó titulares por esto), sabe de primera mano cuáles son las señales que hacen ver que tu pareja podría estar siendo infiel… JeanMarie, que así se llama, estuvo casada con un hombre que le fue infiel durante mucho tiempo “Ni siquiera se escondía”, recuerda.

“Yo venía a casa y le veía con hombres y mujeres. La monogamia es difícil para la mayoría de personas”

A ella, muy enamorada de él, se le ocurrió que la mejor venganza sería beneficiarse de la misma cosa que le destruyó la vida, y aquí te mostramos su método:

1. Mira su teléfono constantemente.

Una cosa es que tu pareja tenga adicción por las redes sociales, pero si está constantemente mirándolo de reojo, escondiendo la pantalla e incluso tiene una clave difícil para desbloquearlo, puede que esté escondiendo algo -especialmente si antes no lo hacía-. Lo mismo con su ordenador… Dicen que echar un ojo al historial de búsquedas te puede decir todo de una persona, y puede que te cuente más de lo que querrías saber.

2. ¡Miente!.

Según JeanMarie, es la principal señal de alarma, pero, ¿cómo saber si te está mintiendo? Si sus historias tienen incongruencias, no da muchos detalles (o da demasiados) o se esfuerza por contarte cosas de su vida triviales que antes no hacía, quizá te esté mintiendo.

3. Su aspecto cambia radicalmente de repente.

Le ha dado por hacer ejercicio e exceso; ha cambiado su manera de vestir sin venir a cuento… JeanMarie advierte que quizá sea una señal de alarma, sobre todo si viene acompañado de alguna de las señales anteriores. A este tipo de error son especialmente propensos los hombres “Los hombres son muy simples”, dice “una vez que ‘te tienen’, dejarán de tratar de impresionarte. Eso sí, comenzarán a hacerlo de repente si quieren impresionar a alguien más”.

Es importante tener en cuenta que si una pareja es infiel en varias ocasiones, se considera un patrón de conducta suyo, y lo más probable es que vuelva a suceder… Si es así es muy recomendable evaluar si realmente es sano para ti continuar en esta relación.

4. Ya no le interesa el sexo…

Otra de las grandes señales de alarma, que posiblemente venda con un “es que tengo demasiado estrés en el trabajo” o similar… Ya no te besa igual, ya no le interesa que le des masajes o que os quedéis juntos en la cama la mañana del domingo. Nada. Si pasa a no tener contacto sexual alguno contigo, dice JeanMarie, es probable que ya no sienta lo mismo por ti.

5. ¿Sus horarios de trabajo cambian?.

Te sabes sus horarios al dedillo, y de repente, comienza a llegar tarde… Viajes de trabajo de última hora, lo llamas por teléfono y no contesta hasta mucho más tarde, lo curioso es que la mayoría de los que engañan dicen que precisamente lo hacen por tener mucho trabajo y no tener tiempo para ellos mismos y su pareja, por lo que tienen que buscar otro tipo de afecto en otro lugar -lo cual no tiene demasiado sentido-.

6. Maneja demasiado dinero en efectivo.

Si gasta más de lo necesario y no es precisamente en ti, en la casa o en sus caprichos habituales, a lo mejor lo está invirtiendo en otra cosa (o en otro alguien)… ¿Por qué en efectivo? Si el que engaña es listo, no querrá que sus aventurillas queden reflejadas en el papel cuando vengan del banco.

