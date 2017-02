Increíble: Esta foto deja en evidencia el falso bronceado de Donald Trump y desata risas en internet

Una de las características que más llama la atención de Donald Trump es su anaranjada piel. Su extraño bronceado ha generado especulaciones en internet y a nadie ha dejado indiferente.

Durante la reunión de Trump con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizada en la Casa Blanca un hecho inesperado ocurrió y que dejó en evidencia al Presidente de Estados Unidos.

Un fuerte viento levantó la cabellera de Trump dejando ver una piel muy diferente bajo su pelo. Se puede notar que es mucho más blanca que el resto de la anaranjada cara que acostumbramos a ver.

Esta fotografía desató muchas risas en internet y confirmaron lo que todos hablaban: el bronceado de Donald Trump es muy falso.

Si bien se evidenció esto, no se sabe qué es lo que hace para tener este llamativo tono de piel.

Inmediatamente las burlas comenzaron: