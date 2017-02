Este gato está llamando mucho la atención en internet por su gran parecido a Ross Geller de “Friends”

Sin duda Friends es una de las series más populares y recordadas por el público, y es que su larga duración y llamativos personajes hicieron de esta serie una de las más queridas.

Y entre los personajes que ahí aparecían estaba Ross Geller, el enamorado de Rachel, papel interpretado por Jennifer Aniston.

Y bueno, hoy Twitter encontró a un gato que se parece a él. Sí, un gato.

my cat is so ugly pic.twitter.com/m2Ss4n3uAb

— gillian (@watrprks) January 13, 2017