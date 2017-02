Siguen las peleas: Justin Bieber y The Weeknd se lanzan una serie de polémicas indirectas

La relación entre Selena Gomez y The Weeknd ha despertado una serie de rumores que han mantenido a la pareja en el ojo público.

Y es que la controversia se da principalmente porque las ex parejas de ambos no han estado muy felices con la nueva relación. Esta vez Justin Bieber, la ex pareja de Gomez, dio una declaración que se sabe fue con doble intención para The Weeknd.

El intérprete de “Sorry” fue entrevistado y consultado por su canción favorita, a lo que el chico respondió que era “Starboy” de The Weeknd, luego, entre risas, dijo “oh mierda, fue divertido. Eso fue muy divertido”.

Pero las indirectas no quedan ahí, y The Weenkd por su parte lanzó hace poco una canción llamada “Some Way” en donde la letra dice “Creo que tu chica, creo que tu chica, se enamoró de mí”, donde sus fans hicieron notar que claramente esta letra iba para Bieber.

En tanto, Selena Gomez no se ha referido a la polémica, pero se ve feliz en su nueva relación.