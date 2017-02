La impactante confesión de Ámbar Montenegro en “Doble Tentación”

Hace unas semanas que comenzó el reality de Mega, Doble Tentación y sin duda la pareja más polémica es la de Angie Jibaja y Felipe Lasso, todo esto debido a que la actriz peruana no soporta a Ámbar Montenegro la tentación de él.

Los celos de la peruana han generado enfrentamientos muy duros e incluso agresiones, pero la ecuatoriana, no se da por vencida y así lo confirmó en un nuevo armado de cuartetos.

Ámbar, realizó una declaración que llamó mucho la atención de los fanáticos del programa. “Estoy un poco complicada esta semana… complicada por las agresiones… la verdad no vine lastimar a nadie, no quiero herir a nadie, no es esa mi intención, hay cosas que realmente me afectan, pero mi corazón dice otra cosa. Se ha llenado de mucha alegría, de mucha paz, hay días que no son buenos, pero hay noches que son muy buenas. Hay días que me divierto muchísimo, quiero rescatar todo eso bueno de esa persona y no me voy a rendir porque a mí me gustan las cosas difíciles”, dijo la ecuatoriana.

Para luego lanzar la frase en cuestión. “Siempre, cuando más mal me tratan, yo voy a estar ahí, ahí, ahí siempre, me encanta, soy muy sadomasoquista, entonces vuelvo a elegir a Felipe“, remató Ámbar, generando una serie de reacciones en Twitter.