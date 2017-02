Polémica por restaurante santiaguino que discrimina según la vestimenta de sus clientes

El 3 de febrero de este año Luis Larraín, ex presidente de la fundación Iguales, escribió un tuit hablando de ciertas prácticas en las que incurría el restaurante Baco, ubicado en Providencia. “Una amiga me invitó al Baco. Yo andaba con chalas. Ella también. El garzón me trajo zapatos (2 números más chicos). A ella no. ¿Machismo?”, manifestó en la red social del pajarito.

Este miércoles el diario La Segunda entrevistó al dueño del restaurante, Frederic Le Baux, quien ahondó en esta polémica medida de tener un reglamento de vestimenta para los clientes que van al local. “Algunas personas no entienden espontáneamente que si van a un restaurante no pueden vestirse de cualquier forma”, dijo al diario de la tarde.

Además, ahondó en algunas características de los clientes. “Muchos no están dispuestos a comer al lado de gente con jockey, sudaderas y hawaianas, que muchas veces se sacan mostrando los pies sucios. La mejor decoración de un restaurante son sus clientes. Soy muy sensible a la belleza de las personas que nos visitan y estoy orgulloso de ellas, no quiero que las contaminen”. declaró.

Como si esto fuera poco, ya avanzada la entrevista se refirió al nivel educacional de estos clientes que llegan con una vestimenta supuestamente inadecuada. “El dress code sirve para hacer entender a la gente que le falta criterio, educación y respeto, que hay otros que no quieren contaminación visual. Son pocos los que no entienden esto, pero los disculpo porque probablemente no tuvieron no tuvieron la misma educación que yo”, afirmó.

Por último, manifestó que en Baco no se discrimina, porque “discriminar tiene que ver con cuestionar lo que eres o tu color de piel. En Baco no discriminamos; pero si pensamos que tu forma de vestir no corresponde, te lo diremos”.