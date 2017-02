Las especiales “cajitas felices” de Burger King en San Valentín: contenían juguetes sexuales

El día de San Valentín hay cientos de ofertas y eventos especiales por doquier. Ayer muchos pudieron disfrutar de esto, y en Israel incluso aquellos que iban solitarios a una cadena de comida rápida en este día, recibían un regalo sorpresa bastante especial.

Además de la comida tradicional, traía dos cervezas y algunos accesorios eróticos, una estrategia que no dejó indiferente a nadie.

La promoción estuvo disponible para aquellos mayores de 18 años que llegaran después de las 18:00hrs, como para establecer un parámetro. Valentine’s Adults Meal se llamó la iniciativa con esta sexual sorpresa. Entre las opciones podías llevarte un antifaz, un masajeador erótico o un plumero.

Burger King Israel's Adults Meal for Valentine's Day comes with an unspecified "adult" toy #fastfood #burger pic.twitter.com/BYU95ZHxC1

— Aaron Jourden (@SplitsAtoms) February 13, 2017