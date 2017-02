Qué ejercicio hacer y qué comer para mejorar tu desempeño sexual

La vida sexual fluctúa: unas veces estamos satisfechos con ella y otras… el ritmo baja y nuestra salud sexual se ve afectada. ¿De qué depende nuestro rendimiento en el desempeño sexual? Nuestro estilo de vida y nuestra dieta son cruciales. Veamos qué podemos hacer para mejorarlo.

Practicar yoga

Hacer ejercicio es saludable en general y, en concreto, el yoga parece ser un excelente aliado. Esta tradicional práctica física y mental propia del hinduismo reduce los niveles de estrés, mejora la flexibilidad y nuestro rango de movimientos y evita una amplia gama de enfermedades. En cuanto a su potencial para aumentar la salud sexual, un equipo de científicos de la India llevaron a cabo una investigación para analizar la eficacia del yoga en el funcionamiento sexual masculino. El estudio, que fue publicado en la revista The Journal of Sexual Medicine, contó con 65 hombres que practicaron yoga durante 12 semanas a la par que cumplimentaban un cuestionario sobre su vida sexual y su rendimiento en este campo.

Tras la finalizar el experimento, las puntuaciones de las funciones sexuales mejoraron significativamente con respecto al deseo, la satisfacción sexual, el rendimiento, la confianza, la erección, el orgasmo, el control eyaculatorio…



Otros estudios también han determinado que practicar yoga es bueno para la salud de la próstata, pues elimina los trastornos de la próstata y reduce el tamaño de la próstata agrandada; también reduce los niveles de estrés y de ansiedad, factores que mejoran la salud de los órganos reproductivos.

Qué comer

Según un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, el aumento del consumo de frutas mejora la salud sexual masculina, pues los fitoquímicos que se encuentran en las bayas y los cítricos ayudan a los hombres a mantener erecciones saludables.

Con todo, estos son algunos de los muchos alimentos que debemos incluir en nuestro menú para mejorar nuestra vida sexual: espinacas y otros vegetales de hoja verde, té sin azúcar, duraznos, huevos, semillas y frutos secos, carne roja (con moderación), pescado graso, harina de avena y otros granos enteros, ostras y mariscos, chocolate negro y frutillas.

Fuente: Muy Interesante