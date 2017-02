Los tres sindicatos de Molyb filial Codelco se encuentran en huelga

Desde el jueves 9 de febrero, los tres sindicatos de Molyb-filial Codelco iniciaron el proceso de huelga legal, debido a las malas condiciones laborales y económicas que no son coherentes con las promesas y proyecciones que tiene el complejo químico–metalúrgico.

La empresa, ubicada en Mejillones, comenzó su producción en septiembre del año 2016, con una dotación aproximada de 300 trabajadores. Molyb-filial Codelco, tiene como finalidad utilizar los subproductos del concentrado de cobre como: el molibdeno y renio.

Según declaraciones realizadas, en septiembre del 2016, por el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, en el sitio web de la cuprífera, señaló que “en este lugar procesaremos cada año 16 mil 500 toneladas de molibdeno, además de 8 toneladas de renio”. Lo que sumaría entonces millonarias ganancias para la mandante estatal y además instala a la planta como la segunda productora de molibdeno a nivel mundial.

Lamentablemente, y a menos de 6 meses de producción, sus trabajadores se ven obligados a ir a huelga, debido a las malas condiciones laborales y económicas, que no son coherentes con las proyecciones que tiene el complejo químico–metalúrgico y las promesas entregadas por la empresa.

Carlos Grifferos, presidente del sindicato número3 de Molyb Filial Codelco, dijo que “en este momento un 90% de la dotación de la planta se encuentra en huelga legal, esto se debe a que la empresa no ha cumplido con las promesas mínimas prometidas. Nosotros estamos pidiendo bono de escolaridad, de vacaciones, un bono de traslado para aquellos que aún no lo tienen, y que la empresa nos cubra el diferenciado de las licencias médicas. Lamentablemente la postura de la empresa ha sido intransigente en un cien por ciento, ninguno de nuestros puntos en el petitorio se han tocado en las mesas de negociación, y siempre la empresa ha recalcado que no hay plata”.

“Todos antes de llegar a esta empresa veníamos con trabajo seguro, porque un gran porcentaje viene de Molymet, que es la empresa madre del molibdeno en Chile, todos con cerca de 7 años de experiencia. Molyb nos pintó una empresa a nivel mundial, y de eso nada. Aquí se entregaron unas plantas horribles, con mal diseño, problemas de materialidad, plantas que prácticamente se tienen que hacer nuevas porque se están cayendo a pedazos, al punto que la maquinaría que trabaja la materia prima funciona al 30% de su capacidad. La planta se demoró más de un año en estar a punto y costó un 40% más de lo que se tenía estipulado, estuvimos a punto de perder el trabajo todos por estos irresponsables que no saben hacer su trabajo. Los únicos beneficiados con esta huelga es Molymet quienes siguen procesando la materia prima de la mandante estatal, lo están haciendo bajos sus condiciones, pierde Codelco al pagar más y pierde Molyb al no producir”, recalcó el dirigente.

Por último, Grifferos subrayó que hoy no están dejando entrar a nadie al complejo químico–metalúrgico. Además, envió a sus trabajadores un mensaje de unidad para fortalecer la organización en este proceso. “Sabemos que este es un período difícil, debido a la intransigencia de la empresa, pero también estamos convencidos que a través de la unión, organización y lucha conquistaremos nuestros derechos fundamentales en pro de nuestros compañeros y sus familias”.