Comisión de Diversidad de RN: “Dichos de Bravo son de una profunda ignorancia”

La Comisión de Diversidad de Renovación Nacional (RN), emitió un comunicado con respecto a los polémicos dichos de Alejandra Bravo, quien es presidenta del PRI y vocera de Chile Vamos.

“Las declaraciones sobre la homosexualidad y educación homosexual en las niñas y niños de nuestra sociedad, son producto de una profunda ignorancia e inconsecuencia. Además de no representar el pensamiento y sentir de quienes integramos esta comisión”, sostiene el comunicado.

Y agrega: “Cabe señalar que este tipo de declaraciones, que parecen sacadas de una comedia absurda, no condicen con Renovación Nacional y probablemente con gran parte del bloque de Chile Vamos. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con una persona que no se instruye, no conoce y por si fuera poco, da por hecho que no existen problemas con las personas transgénero?”.

El comunicado fue escrito por Daniel Espinoza, presidente de la comisión, quien incluyó que “personalmente, a mis 34 años y siendo homosexual, jamás me he sentido una mujer. Tal vez haya algo mal en mí, o quizá la señora Bravo debiera googlear un par de artículos científicos antes de dar entrevistas”.