Jimena Aguirre, vocera del Movimiento Cabreados Anef: “La actual dirigencia de la CUT no resiste más, están en un ambiente de fraude”

Febrero aparenta ser un mes en letargo, donde los hechos se quedan detenidos ante los encantos de las vacaciones. Sin embargo, en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) siguen dándose movimientos que buscan poner en la palestra el gran tamaño de la crisis que vive la multisindical.

Tras el Congreso del 26 de enero pasado, donde se definieron nuevos estatutos de la multisindical, además de agendar para abril próximo las nuevas elecciones de la directiva nacional -sin modificar el cuestionado por “poco transparente” sistema de votación-, el Colegio de Profesores y la Federación de Trabajadores del Cobre decidieron suspender su participación en el organismo, cosa que la Confusam debe resolver en las próximas semanas. Misma situación en la que se encuentran otras organizaciones gremiales, entre ellas, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que hace un par de meses renovó su directiva nacional, se encuentra en un profundo proceso de reflexión respecto al carácter de su participación en la CUT. Un sector importante de las organizaciones de funcionarios públicos apuntan a que el camino es congelar relaciones hasta que se den las condiciones de transparencia y participación adecuados para retomar.

Jimena Aguirre, directora nacional de la ANEF, vocera del movimiento Cabreados y excandidata a presidir la multigremial, es enfática en señalar que uno de los objetivos de las bases de su organización el lograr altos niveles de transparencia, democracia y participación al interior de la CUT. En este sentido, sostiene que el primer paso era defender la instauración del voto universal en los procesos electorales de la multisindical.

“Nosotros el 26 de enero (días antes del Congreso Nacional de la CUT) el directorio ampliado de la ANEF, es decir los 23 directores nacionales más los presidentes regionales o los subrogantes, acordó que iríamos a este encuentro a defender el voto universal para el año 2017” señala Aguirre a El Ciudadano.

Y además agrega que “buscábamos que se estableciera el voto directo o de sufragio universal, y si eso no se lograba para el año 2017 y se aplazaba al 2020, nosotros llevábamos este tema como punto uno de la tabla de nuestra Asamblea Nacional, que se realizará en abril o mayo, la discusión de que si la ANEF sigue participando de la CUT”.

Aguirre sostiene que el desarrollo del Congreso de la multisindical se cactaerizó por la serie de anomalías en su desarrollo y recalca que “durante el encuentro de la CUT hubo una serie de irregularidades en las votaciones, incluso nosotros decidimos no votar por no respetar las ponderaciones de los votos, al día siguiente se hicieron otras votaciones pero finalmente en los estatutos no quedo el que se estableciera el sufragio universal”.

En este sentido la excandidata a presidir la ANEF manifiesta que tras el Congreso “en la Anef se manifestaron diferentes posturas. Algunos planteaban levantar una lista a la CUT y otros planteamos respetar el acuerdo de que las bases decidieran si nos mantenemos activos en la multisindical. Y en eso estamos”.

Pasos a seguir

“Es bueno leer en otros medios que algunos dirigentes regionales de la ANEF no han perdido la memoria, porque hay muchos a los que les ha pasado” señala Aguirre al describir el ambiente que existe en la multigremial de empleados públicos respecto al debate que se da al interior de la organización.

“La falta de memoria respecto de los acuerdos tiene que ver absolutamente con la militancia, de los directores nacionales o regionales los que se oponían al acuerdo logrado son militantes del PC” enfatiza Aguirre a la hora de dar las razones de la tensión existente.

“Existe poca transparencia, hecho visto en las últimas elecciones, los dirigentes no son representativos de las bases, nosotros demandamos a la CUT a los tribunales electorales por este motivo” señala Aguirre a la hora de describir la crítica que se realiza hacia el actual momento de la multisindical, y además agrega que “la actual dirigencia de la CUT no resiste más, están en un ambiente de fraude, falta de transparencia y lo que se quiere hacer un lavado de imagen con las elecciones de abril“.

Finalmente, Jimena Aguirre destaca que hoy la tarea para sacar a la Central de la crisis en la que se encuentra se debe centrar en “fortalecer el sindicalismo a través de las bases, porque si dejamos que decidan las cúpulas dirigenciales los que pierden son los trabajadores. Las bases son las que deben definir si la Anef suspende o no su participación en la CUT”.

@joserobredo

José Robredo H.