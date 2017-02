Las miradas de Ivanka Trump hacia el primer ministro de Canadá suscitan sospechas en la Red (FOTOS)

Las fotografías de Ivanka Trump mirando al primer ministro canadiense Justin Trudeau durante su visita oficial a la Casa Blanca este 13 de febrero han levantado multitud de interpretaciones entre los usuarios de las redes, que vieron en ellas algo más que pura cortesía diplomática.

Según el portal ‘Mashable‘, en la mirada de la hija del presidente estadounidense se oculta “un deseo prohibido”, que ha sido descifrado gracias a “los mejores expertos en lenguaje corporal: los usuarios de Twitter”.

“Ivanka lo mira como si estuviera dispuesta a arriesgarlo todo“, escribió, por ejemplo, Matthew A. Cherry.

Ivanka looking like she’s willing to risk it all. pic.twitter.com/fyR9ajm0OA — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 13 de febrero de 2017

“¿Y pensaban que esta foto de Donald Trump y Justin Trudeau era lo mejor de hoy?”, preguntó Darrell MacMullin, “Pues vean aquí a Ivanka Trump lanzando la mirada de oro…”

Mientras, Blair Elliott destacó con ironía que su género fotográfico favorito era el de “mujeres casadas mirando a Justin”.

My favourite photo genre is “married women meeting Justin.” pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w — Blair Elliott (@blairelliott) 13 de febrero de 2017

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN — Daniel (@DannyDutch) 14 de febrero de 2017

Vía RT