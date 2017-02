Schwarzenegger hace broma a banda Nickelback y recibe una dura respuesta

El 14 de febrero, el exgobernador de California y actor estadounidense Arnold Schwarzenegger publicó un video en el que denunciaba un “fraude electoral” durante la elección de los miembros del Congreso estadounidense. En la grabación, el actor bromeaba citando una lista de cosas que eran supuestamente más populares que el Congreso. Entre ellas se encontraban las hemorroides, los atascos de tráfico, las cucarachas, el herpes, las colonoscopias y… la banda de rock canadiense Nickelback.

“Si el Congreso es menos popular que el herpes y que Nickelback, ¿cómo consiguen ser reelegidos el 97% de sus miembros? Fraude electoral. Vea”, rezaba el mensaje que publicó en Twitter.

When Congress is less popular than herpes & Nickelback, how do 97% of them get re-elected? Gerrymandering. WATCH: https://t.co/SoX0tdlTeM — Arnold (@Schwarzenegger) February 14, 2017

El tuit de respuesta del grupo no se hizo esperar. Los músicos, visiblemente molestos, recordaron a Schwarzenegger su participación en la denostada película Batman y Robin, que recibió 11 nominaciones para los premios ‘Razzie’ (una especie de ‘anti-Óscars’ que galardonan a las peores películas del año) y está considerada como la peor adaptación cinematográfica del héroe de DC Comics de la historia.

En su mensaje, los integrantes de Nickelback ironizaron afirmando que son “grandes admiradores” del actor y le hicieron una petición personal: “Por favor, déjenos fuera de sus futuras perlas de sabiduría”, tras lo cual se despidieron de él en alemán, haciendo alusión a su origen austriaco.

.@Schwarzenegger big fans. Approval rate this: Batman & Robin. Please leave us out of your future wisdom drops. Danke Shön Herr Governator. — Nickelback (@Nickelback) February 14, 2017

Schwarzenegger replicó que la “fría” respuesta del grupo le había dejado “helado”, bromeando así con el personaje que interpretaba en la película, el villano Mr. Freeze, que poseía un arma con la podía criogenizar objetos y personas a voluntad. “Espero que estén de acuerdo con que tenemos que “congelar” las manipulaciones electorales, chicos”, continuó el actor.

@Nickelback That's… ice cold. I hope we can agree that we need a freeze on gerrymandering, guys. Thanks for the reply. — Arnold (@Schwarzenegger) February 14, 2017

Las chanzas sobre la banda de rock canadiense se han convertido en un clásico de las redes sociales en los últimos años. En sus bromas, los internautas suelen definirlos como el grupo de la historia y proclaman a los cuatro vientos su supuesto odio hacia los músicos.

Como ejemplo, un tuitero escribía hace poco que afirmar que la última canción de Nickelback sonaba bien equivalía a decir: “tal vez deberíamos darle una oportunidad a Trump”.

Vía: RT