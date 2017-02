Caso SQM: subdirector de la Secom apunta a la «Jupi» Álvarez como la persona que le pidió boletear para empresa de cercano a Peñailillo

En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, por los pagos que SQM realizó a personas ligadas al comando de Michelle Bachelet para la elección presidencial de 2013, declaró el sociólogo Claudio Santis, quien se desempeña como subdirector de la Secretaría de Comunicaciones.

De acuerdo a El Mercurio, Santis señaló que en 2012, el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo le pidió una evaluación político-comunicacional de la cobertura mediática sobre el terremoto del 27 de febrero de 2010.

En su declaración ante el Ministerio Público, Santis afirmó que creía que el trabajo encomendado era para Fundación Dialoga, sin embargo, el pago lo realizó a nombre de Harold & Johns Business & Law, consultora formada por Harold Correa, ex jefe de gabinete de Nicolás Eyzaguirre.

Ante la Fiscalía, el sociólogo de la Secom indicó que había recibido instrucciones de María Angélica Álvarez (la «Jupi»), una de las asesorías más cercanas a la Presidenta Bachelet durante su primer gobierno.

«La primera boleta la llené en base a las indicaciones que me señaló por correo electrónico María Angélica Álvarez, la hice por $400 mil, de fecha 7 de junio de 2012 (…), la emití para Harolds & Johns Business & Law Ltda.». señaló.

En su testimonio, Santis agregó: «María Angélica me indica, además, en ese correo, de fecha 6 de junio de 2012, que mis honorarios subirán a $500.000, pero a partir de la siguiente boleta. Efectivamente, me percaté que quien emitía esa boleta no era la Fundación Dialoga, pero la verdad es que me interesaba recibir mis honorarios, ya que el trabajo se hizo».

El Ciudadano