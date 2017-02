Tremenda batalla campal se desató en un partido de la Copa Argentina

El partido entre Central Norte de Salta y Talleres de Perico, Jujuy, por la Copa Argentina, terminó con graves enfrentamientos entre los jugadores, que se agredieron con golpes y patadas. El ex-Boca Franco Sosa, del conjunto jujeño, contó que todo comenzó cuando un intruso se metió en la cancha de los salteños, lo escupió y le tiró un manotazo.

Los violentos episodios en que resultó lesionado Daniel Argañaraz, también de Talleres, pateado en el suelo, tienen explicación, para Sosa, en que “es un clásico del norte, hay mucha rivalidad”.

“Cuando salía de la cancha, en la manga, uno me escupió la cara y me tiró un manotazo. Lo empecé a perseguir, me insultaba cada uno que pasaba. Perseguía a uno como para agarrarlo y los compañeros míos salían por atrás, saltó uno de ellos, empezó a patear en el piso a un compañero mío (Argañaraz) que cuando cayó, se dobló la rodilla”, contó.

“Da bronca porque había gente en la manga, son hinchas o barras, no sé, creo que era gente del club. Es un clásico del norte, hay mucha rivalidad entre jujeños y salteños, siempre ocurren problemas”, agregó.

El partido en Salta terminó con victoria de Talleres por 1 a 0, resultado que le alcanzó a Central Norte para avanzar en la Copa Argentina, ya que antes se había impuesto como visitante por 2 a 0.