Trabajadores de Escondida en huelga: “No vamos a destruir una empresa que hemos construido nosotros mismos”

La huelga del sindicato nº1 de Minera Escondida cumplió una semana este jueves, ocasión que los trabajadores aprovecharon para reunirse con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, en Santiago. La instancia se concretó luego del frustrado encuentro entre el sindicato y la empresa, cita que estaba programada para el martes 14 de febrero en dependencias de la Dirección del Trabajo de Antofagasta y que fue suspendida porque BHP Billiton adujo dificultades para trasladar a su equipo negociador hasta la ciudad nortina.

En estos siete días desde el inicio de la movilización, enmarcada en el proceso de negociación colectiva, ambas partes han emitido declaraciones cruzadas. Los trabajadores acusan intransigencia por parte de la empresa, mientras que ésta responsabiliza a los manifestantes por actos de violencia y el bloqueo del ingreso al yacimiento, imputaciones que tuvieron réplica por parte de los huelguistas.

«Los comunicados de Minera Escondida, en general, solo han sido para acusar a este movimiento y criminalizarlo. En verdad han habido situaciones de las cuales no hemos sido partícipes, como los incendios. No somos vándalos, somos trabajadores y no vamos a destruir una empresa que hemos construido nosotros mismos», señaló Carlos Allendes, vocero del sindicato, después de la reunión con la ministra Krauss.

El dirigente agregó que «el problema de la minera es que tiene a sus trabajadores en huelga, porque ellos no quieren negociar. Esa es la realidad, entonces, (la empresa) distrae la opinión pública, como que poco menos nosotros andamos incendiando y destruyendo a medio mundo».

Allendes recalcó que los trabajadores de Minera Escondida mantienen la disposición a dialogar. Según indicó, «siempre hemos estado dispuestos a conversar y lo dejamos establecido en las actas de los buenos oficios que se hizo cuando terminó la primera etapa de la negociación. Cuando nos invitó la Dirección del Trabajo, rápidamente concurrimos y le dijimos que no tenemos problemas, pero la otra parte pareciera que siempre tiene algo que los enreda y no concurren».

El vocero fue más allá y sostuvo que habría que consultarle a la empresa cuál es su posición, «qué están esperando o cuál es el interés real de fondo, porque pareciera que les interesa más estar en huelga que estar produciendo y eso es delicado».

¿Quién está ganando con la huelga?

Otra arista examinada durante la última semana concierne a los efectos de la movilización sobre el rendimiento de la empresa, considerando que Escondida produce más de un millón de toneladas métricas de cobre al año, cerca del 5% de la producción mundial.

Por otro lado, el sindicato nº1 reúne a 2.500 trabajadores, quienes ya advirtieron, por medio de sus representantes, que están preparados para una movilización de hasta dos meses de duración.

Desde el inicio de la huelga hasta hoy, el precio del cobre ha incrementado un 2,59% y en relación al precio que tenía el metal rojo el día anterior al inicio del conflicto (8 de febrero), el aumento ha sido de 2,55%.

En términos numéricos, Minera Escondida ha dejado de producir 3.177 toneladas de cobre fino diario, según estimaciones de la consultora FX One, cuyo economista jefe es Tomás Flores, subsecretario de Economía durante el gobierno de Sebastián Piñera.

De acuerdo a la misma institución, la menor producción se ha traducido en una merma de US$ 21 millones diarios, tomando en consideración el precio actual del cobre. Así, en total, la empresa habría dejado de percibir cerca de US$ 147 millones.

Sin embargo, para los trabajadores el estancamiento en la producción de cobre sería un efecto deseado por la patronal. Así lo expuso Carlos Allendes: «Hemos observado en la bolsa el actuar especulativo de BHP. Con la disminución del stock, el cobre ha estado subiendo y Minera Escondida ha rentado más de US$ 6 mil millones solo en utilidades, entonces, le conviene estar parada».

Bono por $ 25 millones: «No es la realidad del momento que vivimos»

Parte del debate se ha situado sobre el bono por término de conflicto de 25 millones de pesos incluido en el proyecto de contrato colectivo presentado por los trabajadores. El vocero del sindicato se hizo cargo de los cuestionamientos y señaló que aún no negocian esa cifra con la empresa (que ofrece un bono de $ 8 millones). «Eso partió en el proyecto y no nos hemos acercado a esa situación, ni siquiera se ha planteado como negociación y tampoco ha sido punto de quiebre en la discusión», aclaró.

Al bono por término de negociación se añade el reajuste salarial de 7% pedido por el sindicato y la equiparación de beneficios para aquellos trabajadores que llevan menos tiempo en la empresa, asunto que los trabajadores denuncian como cláusulas discriminatorias incluidas en los contratos.

Denuncia ambiental

Junto con dialogar sobre la huelga, los manifestantes buscaban reunirse con las carteras de Minería y Medio Ambiente. Ante esta última, el sindicato presentará una denuncia contra Minera Escondida, porque la empresa habría levantado el campamento para los trabajadores en una zona «impactada ambientalmente», según declaró Carlos Allendes.

«Minera Escondida ha estado levantando varios proyectos, a costillas de ese pronunciamiento que no fue legal, por lo tanto, en estos momentos tenemos trabajadores con enfermedades gravísimas de cáncer, por lo cual vamos a hacer la denuncia correspondiente».

Los trabajadores no quisieron entregar mayores antecedentes acerca de su denuncia y solo señalaron que la resolución que sustenta su denuncia fue emitida en 2003. Cuando la ministra Krauss fue consultada por el caso, se limitó a contestar que «es una materia absolutamente ajena a este proceso de negociación colectiva».

Felipe Menares Velásquez