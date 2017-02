Mery Ellen Álvarez: la mujer de los ataques xenófobos en farmacia de Providencia

Hace unos días se dio a conocer un video en que una mujer junto a un hombre agreden con palabras ofensivas y xenófobas a unas vendedoras de una farmacia Salcobrand, ubicada en Providencia. Este jueves por la tarde La Segunda entregó antecedentes de la persona a partir de su cuenta LinkedIn, sin embargo, no entregaron su nombre. Otros medios como The Clinic on line y El Dínamo, en tanto, dieron a conocer sus iniciales: M.E.A.V. De acuerdo a esta información, se trata de Mery Ellen Álvarez Villamán.

En LinkedIn aparece una descripción escrita por ella misma acerca de su vida profesional. En ese contexto, llama la atención un trabajo que habría realizado en Italia, como inmigrante, en la Biblioteca Comunale Francesco Confalonieri. “Mi último trabajo fue de ayudante de bibliotecaria (absolutamente lejos de mis experiencias anteriores) en el extranjero, Italia, en donde el solo hecho de haber vivido allá durante mas de un año superó como experiencia mucho de lo que pude haber hecho antes en Chile”, escribe en su biografía.

La versión que ha tomado fuerza sobre lo ocurrido ese día, en Salcobrand, es que Álvarez habría introducido artículos en su cartera sin previo pago. Al momento de llegar Carabineros, quienes según biobiochile.cl les cursaron un parte por estar en estado de ebriedad en la calle, habría escupido a una de las vendedoras agredidas.

Desde Salcobrand se refirieron a lo sucedido. “Lamentamos profundamente y rechazamos las situaciones de discriminación que aún ocurren en nuestro país”, escribieron en un comunicado publicado en Twitter.