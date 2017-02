Colegio Médico responde a críticas de Maturana por Eunacom: “Ofende a los médicos chilenos, a los médicos jóvenes”

El pasado 7 de febrero el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, emitió en una pauta con la prensa una serie de declaraciones cuestionando el examen del Eunacom y las consecuencias que tendrá para la salud pública la salida de médicos formados en el extranjero que desaprobaron la prueba. De paso, le adjudicó a los profesionales nacionales una indiferencia con el trabajo en la salud de atención primaria.

Entre otras cosas, el dirigente calificó al Eunacom como un instrumento que “no es idóneo” y argumentó: “Está diseñado por universidades chilenas para profesionales chilenos recién egresados. Claramente no es uno que nos permita verificar y certificar que el profesional que viene a ejercer la función médica en el país sea idóneo para el ejercicio de la profesión”.

Junto con ello, advirtió sobre el escenario en que se traducirá la salida desde el sistema público de médicos formados afuera. En la comuna de Maullín, en la Región de Los Lagos, aseguró, hay 7 mil personas que dependen de la atención del consultorio, donde dos de ellos reprobaron el examen. “¿Vamos a dejar a 7 mil personas sin atención médica a pesar de que han brindado un excelente servicio sin ninguna queja de parte de la comunidad, sin ninguna negligencia?… No corresponde”, apuntó.

Por último, defendió la labor de los médicos extranjeros, asegurando que “no tenemos ningún antecedente de ninguna negligencia y son, en general, muy bien valorados por la comunidad”, luego de lo cual disparó contra los locales. “Los médicos chilenos habitualmente pasan por la atención primaria como si fuera una especie de tortura previa a poderse formar como profesionales para ir a ganar mucha plata a las clínicas, porque en Chile el servicio ya no es la lógica”, apuntó, y agregó: “Los médicos se forman para el mercado y no para atender a la gente”.

“Es un examen que ya ha sido probado por los expertos”

Respecto a estas declaraciones y a lo que está ocurriendo con el Eunacom en nuestro país se refirió el doctor Luis Velozo, secretario general del Colegio Médico. En conversación con El Ciudadano aseguró que el Ministerio de Salud y las autoridades “tienen las herramientas para solucionar este problema” y defendió la prueba. “Chile necesita un nivel de calidad mínima de sus profesionales y lo que exige el Eunacom no es más que eso. Es un examen que ya ha sido probado por los expertos”. En ese sentido, el profesional agregó: “Esto no es para medir la calidad de la universidad, es para habilitar a los médicos con una prueba básica, mínima”.

Sobre que el Eunacom estaría diseñado por universidades chilenas para profesionales chilenos, Velozo sostuvo que eso responde a una lógica. “Las enfermedades chilenas no son las mismas que en Ecuador o en Cuba; ellos tienen enfermedades tropicales, en Chile no. Ellos no conocen la tifoidea o el manejo de la tuberculosis; las enfermedades crónicas de Chile tan prevalentes, como la hipertensión, la diabetes, entre otras, en Chile tienen manejo bastante claro”.

El doctor añade que en Chile son 86 enfermedades del Auge, cada una con una respectiva guía clínica. “Eso tú te lo tienes que saber al revés y al derecho si quieres manejar pacientes en Chile. Entonces, por favor, si yo quisiera ir a ejercer a los Estados Unidos, a Alemania, a España, a cualquier país, me van a exigir rendir un examen, todos los países están de acuerdo en que deben haber exámenes habilitantes para ejercer la profesión”, indica.

No obstante, Velozo reconoce igualmente que “el examen es perfectible y cada año se ha ido mejorando, porque los encargados, la Asofamech, se han preocupado de ir mejorando las preguntas, la forma en que se hace”. “Es algo que en estos ocho años de aplicación por ley ha ido mejorando, y estoy seguro que el examen que se dio este último año es mejor que el del año anterior”, apuntó.

“Hoy se burla la normativa tanto por los seremis como por los alcaldes”

Por otra parte, el secretario general del Colegio Médico rechazó las críticas de Maturana a los profesionales locales. “Él hace una simplificación de los médicos chilenos que es un insulto. Él ofende a los médicos chilenos, a los médicos jóvenes, cuando dice que no quieren ir a trabajar a la atención primaria”, señala, asegurando que hoy el concurso de medicina y salud para ingresar a trabajar como médico general de zona y como médico general urbano “nunca había tenido tantos postulantes y nunca había tenido tantos cupos”. Estas vacantes -añade- “han sido ocupadas totalmente por médicos chilenos”. “Lo que él dice (Maturana) es una mentira. Hoy, y en los últimos años, lo que ha habido en Chile es falta de cupos para ir a trabajar a la atención primaria”, asegura.

Sobre la crisis que originará la salida de 270 médicos de la salud pública, el dirigente asegura que “es muy fácil de solucionar”. Lo que debe hacer el Ministerio de Salud -dice- “es hablar en esos municipios en donde faltan médicos y de alguna manera gestionar en la propias regiones médicos para que vayan a apoyar en este plazo que es de un mes y medio, desde el 14 de febrero al 1 de abril”. “En seis semanas -asegura- no va a quedar ninguna crisis sanitaria en Chile”.

En ese sentido, el secretario general del Colegio Médico plantea que hay 350 médicos que se irán a trabajar a la atención primaria, y advierte: “Entonces, es al revés: que Maturana se cuide y haga cosas bien porque si no va a ser reemplazado rápidamente por médicos jóvenes chilenos de una calidad probablemente bastante mejor que él”.

El doctor suma que “bastaría con que el ministerio (de Salud) ofreciera un pago de honorarios a los mismo médicos que ya están en las regiones, o médicos especialistas -puede pedir ayuda solidaria o, incluso, podría premiarlos, ofrecerles una anotación de mérito o un honorario extra de manera de que se organicen- y encomendarlos a funciones para asegurarse de que todas estas comunas estén cubiertas”.

En ese mismo marco, plantea una crítica a la prórroga que se ha hecho para que médicos que debieran salir del sistema público continúen trabajando.”Hoy se burla la normativa tanto por los seremis como por los alcaldes; estos últimos, bajo la excusa de que necesitan médicos, cuando a ellos les interesa contratar gente que atienda no más”. Luis Velozo agrega: “La mayoría de estos consultorios están dirigidos por personal no médico, son enfermeras, matronas, ingenieros, quien sea, en los consultorios. Y los médicos están en la atención primaria trabajando de 8 a 5 de la tarde, de sol a sol, viendo pacientes, y no se les dan ni siquiera horas para asistir a cursos”.

Luis Velozo responde también a lo expuesto por el presidente de la Confusam en cuanto a la calidad de los médicos formados en el extranjero. “Nadie ha supervisado la calidad de esta atención y eso revela que de alguna manera Dios nos protege, pese a que puedan haber médicos que incluso ni siquiera sean médicos. Hay mucha gente que se las da de médicos y tiene la suerte que durante años no los pillan porque burlan toda la normativa. Ojalá que dieran solamente vitamina C, porque de esa manera no harían daño”, dispara.

Daniel Labbé Yáñez