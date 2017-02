Macri da marcha atrás y anula condonación de deuda de su holding familiar

Finalmente esta mañana el presidente de Argentina cedió. Tras la serie de críticas surgidas de diferentes sectores por la condonación de la deuda de US$4 mil millones que el holdding de su familia, y que encabeza su padre, mantiene el estado argentino.

Macri señaló, en rueda de prensa en la Casa Rosada, que “volvemos a foja cero para encontrar una solución integral a este problema de 14 años que heredamos”.

Al mismo tiempo, el presidente argentino anunció que creo un fideicomiso ciego para su fortuna y declaró a los medios que “Sobre el tema del Correo se dijeron muchas cosas que no son verdad, con mala intención, pero estamos en un año electoral, tengo que reconocer que faltó algo de mi parte porque así como me ocupé en esta nueva Argentina de fijar otros estándares al crear un fideicomiso ciego, donde puse todo lo que era mío, para que nadie tenga duda de que vengo a trabajar para ustedes”.

Las reacciones no se hicieron esperar. El diputado kirchnerista Hector Racalde sostuvo que “tema del Correo es gravísimo y no se puede volver a foja cero. No es borrón y cuenta nueva. Es como que se arrepienta de haber cometido un delito, el delito está cometido”.

“Había un manifiesto conflicto de intereses y una propuesta abusiva. Macri hace que el otro Macri no pague lo que Macri no tenía que pagar… es de sentido común”, recalcó el parlamentario argentino.

El Ciudadano