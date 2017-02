Khloe Kardashian protagoniza polémica campaña: piden retirarla de las calles

Una ola de críticas ha generado la última campaña de Protein World protagonizada por Khloe Kardashian. La publicidad propone un desafío para bajar de peso en 30 días, bajo el emblema “ayudar a toda persona a convertirse en una mejor versión de sí mismos”.

Los afiches se encuentran en el metro de Londres y han generado gran controversia por los estándares inalcanzables de belleza que propone.

A través de Twitter, los usuarios se han mostrado molestos ante la campaña protagonizada por la integrante del clan Kardashian.

this is what's wrong with society. @ProteinWorld pic.twitter.com/QYmWoZZyyc

— stace (@__stacelee) February 16, 2017