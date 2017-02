Pixar ofrece curso gratuito por Internet!!

Recientemente, el estudio Pixar subió una serie de cursos gratuitos (tanto en inglés como en español) con los que cualquiera puede aprender algunas de las técnicas que utilizan en sus películas. En ellos, con paciencia y tiempo libre, se pueden asistir a clases magistrales sobre color, animación o modelado de personajes.

Ahora, el portal ha añadido un curso nuevo, The Art of storytelling, en el que guionistas, directores y analistas de guión de la factoría explican las claves narrativas de la compañía. De momento es el único curso que no se ha traducido al castellano.