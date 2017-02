Además de Scarlett Johansson, otros famosos que no creen en la monogamia

Scarlett Johansson sorprendió con unas declaraciones a la revista Playboy en las que desmitifica la idea del matrimonio y opina que la monogamia es incompatible con la naturaleza humana y los instintos más primarios de las personas. La actriz de Los vengadores, que se ha separado recientemente de su segundo esposo, el francés Romain Dauriac, desterró al matrimonio y al amor romántico como la mejor forma de relacionarse entre los seres humanos.

“Cada vez que ganás algo, perdés algo, ¿no? Así que en ese sentido siempre supone sacrificar algo importante. Tienes que elegir un camino, y aunque creo que la noción del matrimonio es muy romántica, una idea muy hermosa, en la práctica resulta algo muy complicado de cultivar. No creo que esté en nuestra naturaleza ser personas monógamas, implica demasiado trabajo”, comentó a la revista.

Sus palabras revolucionaron el jueves pasado las redes sociales. Sin embargo, Johansson no es la única que se ha pronunciado abiertamente sobre las relaciones de pareja y la monogamia. Otros famosos como Ethan Hawke, Will Smith o Cameron Díaz ya habían secundado previamente las palabras de la protagonista de Match Point.

Ethan Hawke

El protagonista de El club de los poetas muertos y Boyhood realizó en 2013 declaraciones en las que dejaba claro que los humanos no son fieles por naturaleza. “La gente tiene una visión tan infantil sobre la monogamia y la fidelidad. ‘Él ha engañado, entonces es malo, ella ha engañado, pues entonces es mala’, en lugar de reconocer que nuestra especie no es monógama. Mostrarse indignado y creer que tu mundo se vino abajo porque tu pareja no te fue fiel, es algo parecido a sentirte devastado porque te salieron canas,” dijo el flamante premio Donostia.

Cabe recordar que Hawke estuvo casado con Uma Thurman y se separaron después de que éste la engañara con la niñera de sus hijos, Ryan Shawhughes. En 2008 contrajeron matrimonio y son padres de dos niñas. No se sabe cómo se habrá tomado Shawhughes estas palabras tan sinceras de su marido.



Cameron Diaz

La pizpireta intérprete de La máscara aprovechó la promoción de su película No hay dos sin tres (2014), que toca el tema de la infidelidad, para decir alto y claro que la monogamia no es algo natural. “No sé si alguien es realmente monógamo por naturaleza. Todos tenemos los mismos instintos animales”, manifestó a la revista InStyle.

Will Smith y Jada Pinkett-Smith

Uno de los matrimonios más duraderos de Hollywood tampoco cree en la monogamia y declararon que mantienen una relación abierta a otras personas, pero siempre con la condición que el otro lo apruebe. “Nuestra perspectiva es, no evites lo que es natural y vas a sentirte atraído por otras personas. Y si eso pasase, entonces uno le diría al otro: ‘Mirá, necesito acostarme con alguien. Ahora bien, no voy a hacerlo si no lo aprobás’, manifestó el actor de Escuadrín suicida.

Por su parte, Jada asegura que tiene una relación de confianza con su marido, con el que lleva casada 20 años, y que la monogamia es algo irreal en una relación a largo plazo.¿Qué es más “natural”: ser fiel o infiel?

Tilda Swinton

La andrógina actriz escocesa dejó a algunos boquiabiertos cuando asistió, hace unos años, a la gala de los Oscar de la mano de su amante, el alemán Sandro Kopp (31), y no de su marido y padre de sus hijos, el dramaturgo John Byrne (68). De hecho, varios rumores apuntaban a que Swinton estuvo viviendo durante un tiempo con sus dos hombres y sus hijos en la misma casa, una relación que ella definió como “completamente natural”.

Tom Ford

El famoso diseñador de moda y director de cine es de los que creen firmemente que los seres humanos no son monógamos por naturaleza. Aunque lleva cerca de 30 años junto al periodista y escritor Richard Buckley , el autor de Animales nocturnos afirma que la monogamia es artificial. “No creo que sea algo que surja naturalmente en nosotros,” admitió hace unos años.

Shailene Woodley

La joven protagonista de la saga Divergente, de 25 años, se caracteriza por ser muy sincera en sus entrevistas y en la que ofreció hace un tiempo a la revista Marie Claire dejó claro que no cree que los humanos estén genéticamente diseñados para la monogamia. “No encontré a nadie todavía con el que pueda verme pasando una larga temporada de mi vida. Ni siquiera sé si los humanos están genéticamente hechos para estar con una persona para siempre,” dijo Woodley, que sale actualmente con el músico Nakho Bear.

Emma Thomson

La actriz británica se manifestó a favor de que se redefinan las relaciones y el concepto de monogamia. “Yo creo que la monogamia es una condición extraña y, lo cierto, es que creo que es extraña sobre todo para las mujeres. Creo que estamos encerrados en ciertas ideas y en ciertos ideales románticos que han dado forma a nuestra manera de ver las relaciones desde hace ya algún tiempo. Y, en ocasiones, me pregunto si hay o no alternativas y si nuestra furia y rabia y recelo y horror en relación a la infidelidad son o no realistas,” aseguró Thomson en 2013 al diario The Telegraph. La actriz estuvo casada durante seis años con Kenneth Branagh y desde 2003 está unida al actor Greg Wise.



Dolly Parton

La cantante country lleva casada con Carl Thomas Dean desde 1966, pero él siempre se ha mantenido alejado de los focos. Lo que está claro es que el matrimonio no ha cerrado nunca las puertas a otras relaciones extraconyugales. En una entrevista a Vanity Fair, Parton dijo que una de las virtudes más sobrevaloradas es la monogamia, palabra que vinculó con un estado de monotonía.

