Estas son las 7 cosas que no debes decir para que te vaya bien en la vida

2 Cuando realices actos de caridad ¡quédate con ellos! no es necesario alardear por ahí lo que has hecho, lo que hagas de corazón guárdalo precisamente allí pues de andarlo divulgando le quitas lo extraordinario y maravilloso que tu gesto de bondad ha sido. Atesóralo y guárdalo sólo para ti, no es necesario que recibas halagos de los demás, esto sólo te lleva a la arrogancia y a decir verdad, el que alardea es porque no lo ha hecho de buena fe.

3 Compartir tus limitaciones de sueño, alimentación, sexuales, etcétera no siempre es la mejor opción, la austeridad física te trae beneficios así que, todo lo que realices guárdalo para ti, lo más importante es tener armonía con uno mismo.

4. La valentía y heroísmo no se grita a los cuatro vientos, todas las personas enfrentamos distintas pruebas y desafíos casi a diario, así que lo mejor es callar, es evidente aquellas pruebas externas y por estas la gente siempre suele recibir recompensas pero por las internas, el reconocimiento termina siendo de nosotros para nosotros mismos y eso es aún más gratificante.

5 El conocimiento espiritual se vive, no se expone. Es algo nuestro que no tiene por qué ser compartido con los demás, no es egoísmo, simplemente es atesorar lo que tenemos, la única excepción sería compartirlo en beneficio de alguien más pero sobre todo, tuyo.

6 Tu problemas familiares y conflictos que enfrentas son sólo tuyos, mientras menos hablas de ellos, el lazo con tu familia será más fuerte e indestructible. Entre más se mencionan y exhiben los problemas, estos más suelen crecer y más te sueles estancar. Dialógalo con tu familia y salva la relación en lugar de perjudicarla contando a los demás lo que no debes.

7 No derroches mala energía hablando mal de las personas o repitiendo las cosas negativas que otros dijeron de los demás. Un tonto que entra con los zapatos sucios a casa no es diferente a uno que entra a casa hablando pestes de los demás.

