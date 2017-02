Pensó que tenía un vello encarnado en la piel, pero cuando lo sacó salió algo que jamás imaginó

Muchas veces nuestras rutinas de depilación no son las adecuadas, este procedimiento que podría parecer tan simple tiene su complejidad por ello no deberíamos tomarlo tan a la ligera. No solo se basa en tomar una rasuradora, pasarla por nuestra piel y eliminar el vello. Aunque no lo creas posible, este simple acto tiene unos pasos muy básicos a seguir.

Para que puedas evitar un acontecimiento desagradable como lo es tener un vello encarnado o algo muchísimo peor, debes tener presente que antes de depilarte hay ciertas cosas que debes hacer para que la piel se siente preparada. Recuerda que nuestra piel es un órgano muy importante de nuestro cuerpo que permite la protección de los demás órganos, por ello, hay que tratarla con el mismo cuidado que cualquier otra zona del cuerpo.

Ahora bien, antes de comenzar a depilarte primero debes ablandar la piel utilizando un poco de agua caliente o vapor. Asegúrate que no esté muy caliente, sino que esté más blanda para poder trabajarla correctamente. Cuando la piel se encuentra de esta manera es cuando está mucho más susceptible, pues se encuentra con los poros abiertos.

Un jabón especial para afeitar o espuma es lo que debes usar para comenzar a rasurarte, las mujeres pueden utilizar la crema especialmente elaborada para ellas y no tendrán ningún problema, lo que se necesita es que restaures siempre el vello con una maquina nueva. Algo que debes tener muy presente es que jamás en la vida debes prestar tu afeitadora, pues podrías contraer infecciones y que te pase como al sujeto del video.

Este hombre solo pensaba que tenía un vello encarnado en el brazo, por lo que le pidió a su querida esposa que le ayudara a quitar el exceso de su brazo que le causaba muchísimo dolor. Ella lo hizo sin ningún problema, pero no pensaba que todo se volvería tan desagradable. La mujer se acercó a él con unas pinzas en la mano y comenzó su tarea, pero notó que cada vez salia más y más materia del brazo de su novio.