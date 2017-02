Beatriz Sánchez sobre Ley de Estacionamientos: “¿Uno puede entender que una ley tenga un espíritu y termine con otro?”

La periodista Beatriz Sánchez, cuyo nombre ha sonado para asumir una candidatura presidencial por el Frente Amplio, se refirió a la Ley de Estacionamientos, que entró en vigencia el pasado 15 de febrero. En un análisis para radio La Clave, la comunicadora manifestó su molestia por el resultado de la normativa que regirá para centros comerciales, recintos de salud y supermercados.

«Cómo es que una ley que buscaba gratuidad, que después buscó por lo menos dos horas gratuitas, como pasa en muchas partes del mundo, termina siendo una ley donde se regulariza el pago y casi absoluto de ese estacionamiento (…) cómo transitamos, en dos o tres años de buscar la gratuidad, por parte de una propuesta que hacen parlamentarios, para terminar con una obligatoriedad de pago. ¿No les parece curioso?», señaló en su comentario radial.

La periodista continuó preguntándose: «¿Uno puede entender que una ley tenga un espíritu y termine con otro? Yo me lo pregunto con hartas cosas más. Vamos a la Ley de Pesca. Recuerdo cuando hacía entrevistas sobre la ley y yo decía: ‘Pucha que soy ignorante, porque me explican y no puedo entender cómo esta ley nos beneficia a todos, si parece que beneficiara a algunos’».

Para finalizar, Sánchez remató señalando que «hay una y otra ley en que parecen que buscaran más bien resolverle el negocio a alguien y no el bien de los ciudadanos».

El Ciudadano