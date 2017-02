Desgarradora camara oculta: Hija logra que su padre confiese que la violó por 18 años

Hay historias de vida realmente desgarradoras, que te muestran que tus problemas pueden llegar a ser insignificantes, comparados con los de algunas personas.

La historia de Romina Balaguer de 35 años, es una de estas. La mujer que vivió por muchos años en España, decidió volver a su natal Argentina, para enfrentar a su padre que la violó durante 18 años y amenazó con matar a su madre y a ella misma si se atrevía a decir algo.

La mujer se armó de valor y le jugo una encerrona que quedo registrada en un video, en el que que el padre confiesa todo lo que le hizo a su hija.

La mujer le confesó todo que su vida “ha sido una mierda”, que se intentó suicidar varias veces y que necesito ayuda psiquiátrica y medicamentos para tratar de superar todo lo vivido.

El pederasta, abusó de su hija cuando ella aún tenía pañales, las violaciones continuaron durante su infancia, mientras su madre trabajaba de noche como personal de limpieza.

“Aquí están las pruebas de la `La Loca’ con 40 ovarios me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicológico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre. Ese hijo también abusó de mí a sus 14 años con tocamientos mientras se masturbaba, más palizas y desprecios continuos. La mujer Dora Iris Lahitte estando al tanto de la situación de abuso sexual del cual yo padecía nunca dijo NADA”, escribió Romina en su cuenta de Facebook junto al video de la confesión.