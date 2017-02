No todos la aman: Revelan el nombre de una conocida cantante que no soporta a Shakira

Shakira es una de las artistas latinas más importantes e influyentes del último tiempo. Sus canciones la han hecho conocida en gran parte del mundo, por lo que para casi nadie pasa desapercibida.

Y si bien tiene muchos fanáticos y gente que la quiere, lo cierto es que no todos pueden soportarla.

Hace poco se reveló el nombre de una conocida cantante que no toleraba a la artista colombiana: se trata de Celia Cruz.

La fallecida artista tiene una serie de televisión y es ahí donde se supo su enemistad con Shakira.

Ernesto Fundo, director de cine y responsable del video “La negra tiene tumbao”, señaló que Celia Cruz no soportaba la actitud “prepotente” de la intérprete de “Chantaje”. “Celia Cruz no se expresaba mal de casi nadie, pero con Shakira fue diferente. Ella me decía que no sabía si esta niña cantaba en inglés o español porque no se le entendía nada”, señaló Fundo.

A lo anterior, agregó: “También me contó que en una ocasión ambas fueron invitadas a un evento especial en la Casa Blanca y cuando Shakira subió al avión que las llevaría a Estados Unidos no saludó a nadie, entonces Celia le grito desde su lugar -¡Oye niña! Aquí se dan los buenos días- pues le pareció de muy mal gusto la actitud malcriada que tenía”.

También contó que Celia no estuvo contenta cuando Shakira ganó el Latin GRAMMY en 2002 a “Mejor Video” donde las dos estaban nominadas y aseguró que para ella ese premio estuvo arreglado para impulsar su carrera a niveles internacionales.

