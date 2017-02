10 Relatos anónimos de citas a ciegas que salieron de la PEOR manera ¡Terribles!

¡Así les sucedió a estos usuarios de Reddit!.

Las relaciones interpersonales cada día parecen volverse más impersonales por falta de tiempo, miedo al rechazo, zonas de confort entre muchas otras, lo que ha arrojado un número cada vez más alto de solteros…

Todavía hace (relativamente) poco tiempo establecer citas o conocer personas a través de las redes sociales o de páginas especializadas era hasta cierto punto un tabú y sí considerado una medida peligrosa, sobre todo después de historias que terminaron en fatales consecuencias y que aparecían relatadas en diversos programas de televisión, periódicos y revistas.

Sin embargo, ahora es una práctica frecuente que dejó de ser tabú, surgiendo incluso aplicaciones justo para ese fin, pero los resultados de las citas continúan en cierto modo a ciegas, pues detrás del monitor o de la pantalla del celular todo puede ser muy diferente a lo que se lee… Las siguientes historias son de quienes tuvieron citas que nunca salieron como las habían planeado, algunas de ellas se llevan el ¡EPIC FAIL de la historia!.

Dales un vistazo:

1. Entre militares.

“Formaba parte del ejército en el extranjero y un día me encontraba aburrido, así que decidí conseguir una cita en un sitio que se dedicara a eso. Elegí un par de chicas al azar y comencé a hablar con una que parecía bastante agradable.

“Al final decidimos salir a cenar un día. Durante la cita, no solo me enteré de que ella apenas había cumplido 20 años (lo que en realidad no era tan importante), sino que también era hija de uno de los jefes de mi grupo”.

2. “Debes estar listo…”.

“Puse una foto de perfil en un sitio de citas. Recibí varios toques; una chica quería hablar por teléfono, pensé que no habría problema. En el intervalo de 9 minutos que duró nuestra llamada, mínimo 10 veces me dejó muy claro que tenía que estar preparado para ser padre, porque ella quería tener bebés”.

3. La chica rubia.

“Conocí a una mujer que se describió a sí misma como una chica rubia de 24 años. Llegué feliz a la cita, pero me di cuenta de que la persona que estaba sentada era en realidad una mujer de 40 años con dos niños pequeños que solo buscaba una excusa para salirse de casa”.

4. Negocios familiares.

“Mi amigo conoció a una chica con la que llevaba conversando durante ya algún tiempo; era inteligente, bonita y compartían intereses mutuos. Un día le preguntó que si tenía algún plan para el fin de semana y pudieran salir juntos, ella le comentó que tenía planes con su familia, pues el rapto había llegado”.

5. El samurai.

“Después de algunos intentos para concretar una buena cita en línea, terminé saliendo con un chico varias veces. Él insistía en que conociera el lugar en donde vivía, un día le dije que sí. Tenía un montón de espadas y machetes en la pared. Presionó con una espada sobre mi garganta para demostrarme lo fuerte que era”.

6. Atrapada en su personaje…

“Después de platicar con mi cita durante unas semanas, decidimos vernos. Era atractiva, divertida y teníamos muchas cosas en común. Durante la cita no podía apartarse de su celular, pero se veía molesta como si discutiera con alguien. Finalmente se disculpa conmigo por eso y me cuenta que hay un tipo acosador que no la dejaba en paz; supongo que para demostrarme que no era mentira, le llama y le dice en voz alta: ‘deja de llamarme o iré con la policía’.

“Al final de la cita, un poco coqueta, me dijo que la había pasado bien y que les gustaría que se repitiera. Antes de subir a su coche nos besamos apasionadamente y me dijo: ‘Llámame’, seguido de un guiño coqueto”.

“Días después le llamo y sin respuesta, envío un mensaje, sin respuesta. Dos días antes del último mensaje contesta mi llamada y grita en voz alta: ‘¡Deja de llamarme o iré con la policía!’, podía imaginarme la misma escena que sucedió conmigo durante la cita”.

7. ¡La mujer casi perfecta!.

“Nos habíamos conocido en línea, parecía divertido, fresco, salimos un par de veces. Semanas después me dijo que yo era casi perfecta, excepto por mis brazos que eran gordos. Creo que lo dijo como un cumplido, pero la segunda parte fue todo lo que escuché”.

8. ¡A prueba de balas!.

“Conocí a una chica linda por Internet, estuvimos conociéndonos durante varias semanas, hasta que decidimos vernos personalmente en una cita con excursión incluida. Ella siempre quería que nos comunicáramos a través de la aplicación para citas o por medio de correos electrónicos, me pareció extraño pero aun así, lo hice”.

“En los primeros 30 minutos después de conocernos comprendí por qué: era casada y su esposo al que planeaba dejar era un celoso cazador y coleccionista de armas. Durante el tiempo que continuó la excursión me sentí como un ciervo en temporada de caza, el ruido de algún arbusto o cualquier otra cosa me hacían pensar que estaba cerca a punto de darme un disparo”.

9. Hora de la comida.

“El día de la cita la chica con la que había platicado llega con sus tres hijos, dos niñas y un niño, todos menores de 10 años. Nunca me mencionó que tuviera hijos, incluso cuando se lo pregunté. Creo que solo buscaba comida gratis”.

10. “Lamentamos informarle que…”.

“Hubo una época que me sentía desesperadamente solo, así que me inscribí a un sitio en línea de citas. Pasé un muy buen rato llenando los formularios que pedían en la página que consistían principalmente en test sobre la evaluación de la personalidad; decidí ser lo más honesto posible”.

“Finalmente, cuando terminé y pulsé el botón de enviar en un breve lapso de tiempo me enviaron la respuesta que básicamente decía ‘Basándonos en sus respuestas, te rechazamos porque no creemos que puedas tener una relación estable con nadie’”.