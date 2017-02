Conoce a la mujer cuya piel a HUELE A PESCADO siempre

Esta mujer casada padece una extraña enfermedad, que hace que su piel huela permanentemente a pescado. El olor es tan fuerte que sus colegas se quejaron y tiene que trabajar turnos de noche.

Kelly Fidoe-White ha pasado toda su vida sufriendo de trimetilaminuria, un trastorno más comúnmente conocido como “síndrome del olor de pescado”.

Ella describe su propio olor como “pescado encebollado”, y a sus 36 años ha soportado de todo, desde el cruel trato que vivió en el colegio, hasta su vida adulta, en que padece de una severa ansiedad.

En una etapa, para cubrir el fuerte olor que emana de su cuerpo, la mujer se daba cuatro duchas al día, se cambiaba dos veces al día de ropa y usaba latas enteras de desodorante. Ninguno de los métodos funcionaba.

Su esposo, Michael, de 45 años, se ha acostumbrado a su olor inusual, a pesar que sí le afecta. Dijo: “El olor de Kelly me ha afectado a veces de una manera negativa, pero no le digo. Me lo guardo para mí”.

“Kelly no estaba tan confiada cuando nos conocimos por primera vez – y creo que la mejor manera de ayudarla con la condición es simplemente apoyando su condición”.

La Sra. Fidoe-White agregó: “Michael me ha ayudado a hacer frente, al hacerme ver el lado divertido de mi condición”.

En qué consiste su condición

Su condición consiste en que su cuerpo es incapaz de romper ciertos compuestos que se encuentran en los alimentos que contienen una sustancia llamada colina.

Esto da como resultado que el cuerpo elimine estos compuestos en el sudor, la respiración y la orina de la persona, emitiendo el particular olor.

La señora Fidoe-White, de Oldham, comenzó a ver a un médico a finales de su adolescencia, pero nadie fue capaz de identificar lo que estaba sufriendo.

Después de investigar sus síntomas y ver documentales, ella buscó a médicos que le pudieran dar una respuesta y fue diagnosticada con la condición en 2015.

Aprender más sobre su condición le llevó a descubrir que la gran cantidad de desodorantes y perfumes que estaba usando y la cantidad de duchas que se daba, hicieron su piel más sensible y empeoraron su condición.

Ahora, utiliza un lavado corporal sensible para su piel y toma medicamentos regulares para mejorar la capacidad de su cuerpo para descomponer colina.

Ella agregó: “No hay una píldora mágica que pueda tomar para mejorar, yo tengo que tomar un verdadero cóctel de medicamentos”.

Y bueno, en su caso, lo que huele adentro olerá afuera, por lo que no puede ingerir, claramente, ningún caso de mariscos ni mucho menos pescado.

