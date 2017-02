Kim Kardashian sorprendió a todos con nuevo look: Se ve muy distinta

Kim Kardashian suele llamar la atención por distintos acontecimientos, y esta vez lo hizo con algo que sus seguidores nunca habían visto: se tiñó el pelo rubio platinado.

La empresaria quiso “homenajear” de esta manera a su amiga Paris Hilton, quien está de cumpleaños.

“Vibras de hoy canalizando a Paris. ¡Feliz cumpleaños @ParisHilton, no puedo esperar a celebrar contigo pronto!”, escribió junto a su foto.

Today's vibes channeling Paris! Happy Birthday @ParisHilton Can't wait to celebrate with you soon! 🔥💋🎈🎉 pic.twitter.com/yav6il6sdB

Su nuevo look hizo que se llene de halagos, incluso por parte de su amiga Paris: “Qué ardiente. Sí, también espero con ansias celebrar contigo, hermosa”, le escribió por redes sociales.

@KimKardashian 😍 That's hot🔥 Yes looking forward to celebrating with you too beautiful! ❤️

— Paris Hilton (@ParisHilton) February 18, 2017