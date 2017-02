Sobreviviente de la tragedia de Tur Bus dedica emotivo mensaje a su fallecida esposa

Uno de los 23 sobrevivientes al trágico accidente de la empresa Tur Bus que venía desde Argentina fue José Maldonado. Él viajaba junto a su esposa Eliana Oros, de 27 años, y su pequeño hijo Liam, de sólo 3 quien se encuentra grave.

José quiso dedicarle unas emotivas palabras a su fallecida esposa en su cuenta de Facebook, y lo hizo con una foto de los dos.

“Quién me va a abrazar…quién me va a apoyar en mis decisiones, Dios es inexplicable lo que siento. Este dolor …ya no faltaba nada para terminar nuestra casa y formar por completo nuestra vida entera con nuestros dos hijos…mi vida, mi amor cómo le explico a nuestro hijo”, señaló.

Hace unos días se habían enterado que serían padres y tenían muchos planes juntos. Una lamentable noticia.