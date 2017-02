Andrés Zaldívar (RN) plantea no seguir con el pago de dieta a ex presidentes

Andrés Zalvidar (RN) que será el próximo presidente del Senado, planteó que no se debe continuar con el pago de la dieta de los ex presidentes, ya que con los mismos recursos se podría financiar a nuevos parlamentarios.

“Pienso que el Senado, por ejemplo, no tiene que seguir haciéndose cargo de las remuneraciones de los ex Presidentes, porque tienen asignaciones que son equivalente a la dieta de un senador, como también otros gastos en secretaría. Eso significa que habiendo tres ex presidentes, automáticamente tenemos, por lo menos, la cobertura de tres senadores”, declaró el senador a La Segunda.

Según detalló la radio Agricultura, en diciembre de 2016, el Senado tuvo un gasto de más de 47 millones de pesos en dietas de los ex mandatarios, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.