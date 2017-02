15 Señales que demuestran que tienes una Merlina Adams en tu interior

Merlina Addams es mi inspiración desde pequeña. No es que me vista de negro a diario y mire a todo el mundo con cara de asco (bueno, a veces sí), pero ella siempre tuvo ese humor y esa personalidad con la que me sentía reflejada.

Siempre tuvo la valentía de defender sus ideas, no aguantar las estupideces de los demás y romper todas las expectativas.

Y si te sientes identificada con estas características, ¡es porque también tienes tu Merlina interior!

#1 No tienes tiempo ni paciencia para las estupideces del resto

#2 Ni para las mentiras de nadie

#3 Pones esta cara cuando tus “amigos” de Facebook publican alguna tontería

#4 Te importa demasiado poco lo que el resto piense de ti

#5 Eres única y no te importa si el resto cree que eres un poco rara

#6 Cuentas con los dedos de la mano las cosas que realmente te importan en la vida

#7 Sabes muy bien que el amor no es lo único importante de la vida

#8 Y también sabes que casarte no te garantiza la felicidad total

#9 No te importa mucho decir cosas que puedan caer mal

-¿Dónde está el bebé? -¿Qué parte?

#10 El negro es tu color favorito porque te representa completamente

#11 Prefieres ser extremadamente honesta a ser hipócrita

#12 No todo el mundo entiende tu peculiar humor negro

#13 Sabes divertirte, pero siempre a tu manera

#14 Eres creativa, aunque en tu estilo

#15 No te importa ser tal cual eres, incluso si no eres considerada “normal”