50 datos para celebrar 50 años de Kurt Cobain

Ayer habría sido el cumpleaños número 50 de Kurt Cobain. El líder de Nirvana que a los 27 años decidió quitarse la vida luego de una larga historia de depresión, abuso de drogas e insatisfacción con su éxito en el mundo de la música.

Son ya 23 años desde aquel 5 de abril en donde nos enteramos de su muerte, pero a pesar de eso, nos dejó un enorme legado de canciones com Nirvana, lo único que nos dejó para recordarlo como uno de los íconos del grunge y del rock. Kurt tuvo una vida turbulenta y por eso, para recordarlo a medio centenar de su nacimiento, los dejamos con 50 datos del músico de Aberdeen, desde su infancia y sus inicios en la música, hasta su tormentosa relación con Courtney Love.

1.- El nombre completo de Kurt Cobain es Kurt Donald Cobain.

2.- La primera banda de Kurt Cobain fue Fecal Matter. Se formó en 1985 con Dale Crover de The Melvins y el baterista Greg Hokanson.

3.- Krist Novoselic aceptó formar una banda con Kurt Cobain cuando escuchó “Spank Thru”, de Fecal Matter. Ambos empezaron a tocar en 1986 y rehusaron 3 canciones de Fecal Matter: “Downer”, “Annorexorcist” y “Spank Thru”.

4.- Kurt Cobain solía pintar. Improvisaba lienzos con tableros de juegos de mesa, o cajas de discos. Llegó a usar sus propios fluidos para pintar

5.- Muchas de sus pinturas y collages funcionaron como el arte de portadas de discos de Nirvana. Por ejemplo en Incesticide o In Utero.

6.- La mayor parte de su vida, Kurt sufrió de intensos dolores de estómago. Nunca pudieron diagnosticar la causa. Su condición empeoró con el tiempo y para aliviar el malestar usó cada vez más heroína.

7.- En su carta de despedida menciona “Desde la boca de mi doloroso y nauseabundo estómago, les doy las gracias por sus cartas y su preocupación de los últimos años”.

8.- Durante su infancia, Kurt tenía un amigo imaginario llamado Boddah, a quien está dirigida la carta que dejó al momento de suicidarse.

9.- “You Know You’re Right” es una canción escrita en 1993 y fue una de las últimas composiciones (conocidas) de Kurt Cobain. Ésta se dio a conocer hasta el 2002, y se coló a Internet dos meses antes de su lanzamiento oficial.

10.- Kurt escribió “You Know You’re Right”, haciendo referencia a su turbulenta relación con su esposa Courtney Love (poco antes de su muerte). Parte de la letra dice “nada realmente le molesta. Ella sólo quiere amarse a sí misma”.

11.- Cuando Kurt Cobain escribió el primer riff de “Smells Like Teen Spirit”, no creyó que tuviera algo especial: “era un gran cliché. Se parecía mucho al riff de Boston, o “Louie Louie”. Cuando se lo enseñé a Kris me miró y me dijo ‘qué ridiculez’”.

12.- El título de “Smells Like Teen Spirit” surgió cuando Kathleen Hanna (Bikini Kill), escribió “Kurt smells like teen spirit” (Kurt huele a Teen Spirit) en su pared. Hanna quería decir que Kurt olía como desodorante de niña. Teen Spirit era la marca de desodorante que usaba su novia de entonces.

13.- Butch Vig, baterista y co-productor de Garbage, estuvo detrás de la producción de Nevermind, el disco más popular de Nirvana.

14.- Tiempo después, Vig mencionaría en una entrevista que Dave Grohl era “90% responsable del sonido en Nevermind”, debido a la poderosa forma en la que toca la batería en dicho disco.

15.- El último productor que trabajó con Nirvana fue Steve Albini. Él produjo In Utero, el tercer y último disco de la banda. Steve ha trabajado con artistas como Manic Street Preachers, Jarvis Cocker, The Stooges.

16.- Sobre la canción “Rape me”, Kurt Cobain dijo en entrevista para Spin, que la letra era como decir “viólame, adelante, viólame, golpéame, jamás vas a matarme. Voy a sobrevivir a esto y te voy a violar uno de estos días y ni te vas a dar cuenta…”

17.- Antes de ser famoso, Kurt Cobain trabajaba dando clases de natación para niños. Un día él y sus amigos graffitearon el lugar donde Kurt trabajaba y al día siguiente hicieron que él lo limpiara.

18.- Kurt Cobain dejó la secundaria y empezó a trabajar como conserje de limpieza en esa misma secundaria, la Weatherwax High School. El conserje que aparece en el video de “Smells Like Teen Spirit”, hace referencia al viejo trabajo de Kurt.

19.- Hubo (cuando menos) cinco bateristas distintos en Nirvana antes de Dave Grohl. Aaron Burckhard, Dale Crover (baterista de The Melvins), Dave Foster, Chad Channing (quien duró más tiempo), Dan Petersy después Grohl.

20.- Antes de llamarse Nirvana, Kurt Cobain y Krist Novoselic pasaron por llamarse Skid Row, Pen Cap Chew, Bliss, y Ted Ed Fred.

21.- La primera disquera de Nirvana fue Sub Pop. Es reconocida por ser la disquera que popularizó el grunge de Seattle, impulsando bandas como Soundgarden y Mudhoney.

22.- La canción “Polly”, Kurt la escribió inspirado en una noticia sobre la violación de una niña de 14 años en 1987. Kurt inventó el nombre para darle aún más fuerza a su metáfora.

23.- Cobain escribió alguna vez sobre un incidente que ocurrió después del lanzamiento de “Polly”: “el año pasado, una chica fue violada por dos idiotas, faltos de espermas y huevos, mientras cantaban la letra de nuestra canción “Polly”. La he pasado muy mal sabiendo que hay idiotas así entre nuestra audiencia”

24.- Nirvana dio algunos shows para recaudar fondos a las víctimas de violación, incluido el show de 1993 “Rock Against Rape”, que recaudó fondos para una organización que defendía a mujeres víctimas.

25.-La última entrevista que Kurt Cobain dio fue el 27 de enero de 1994 para Rolling Stone.

26. Por su parte, la última sesión fotográfica de Kurt Cobain fue en agosto de 1993, la cual realizó el fotógrafo Jesse Frohman quien pasó toda la tarde con Nirvana. Fueron cinco horas de fotos en un hotel y la calle, previo a un concierto que darían en el Roseland Ballroom de Nueva York esa noche. Según Frohman, Cobain iba bastante drogado, pero la sesión salió bastante bien.



27.- Sobre la canción “I hate myself and I want to die”, le preguntaron a Kurt Cobain si era literal, y respondió “tan literal como puede serlo una broma. Nada más que un chiste. Sabíamos que la gente no lo entendería, se lo tomarían muy a pecho, haciéndonos burla a nosotros mismos”.

28.- Sobre “Heart-Shaped Box”, hace unos años Lana Del Rey le hizo un cover a esta canción de Nirvana. Courtney Love, le envió tuits advirtiéndole que esta era una canción inspirada “en sus partes más íntimas”. Courtney le dijo a la neoyorquina que pensara en esto la próxima vez que decidiera interpretarla en vivo.

29.- Kurt era un amante de los animales, e incluso en alguna ocasión consideró abrir un zoológico.

30.- Varias diferencias y fricciones entre Cobain y Dave Grohl, así como con MTV, casi provocaron que su famoso Unplugged no se llevara a cabo.

31.- De hecho, Kurt Cobain estaba muy nervioso de hacer este Unplugged, debido a que no contaría con su poderoso y ruidoso sonido grunge detrás de él, y tenía miedo de equivocarse.

32.- “About a Girl” es una canción que Cobain le escribió a su novia de aquel entonces Tracy Marander. Sin embargo, él nunca le dijo que le había escrito dicha canción. Marander se enteró de esto años después, tras leer la biografía de Nirvana por Michael Azerrad, Come As You Are: The Story of Nirvana.

33.- Dave Grohl ha dicho que su canción “My Hero” del disco de los Foo Fighters The Colour & The Shapede 1997, es sobre Kurt Cobain.

34. Una de las comidas favoritas de Kurt, eran los macarrones con queso de la marca Kraft.

35.- La primera vez que Courtney Love y Cobain durmieron juntos, ella descubrió que Kurt usaba una especie de calzoncillos hechos con tela de animal print de zebra, y desde ese momento le pidió que usara boxers.

36.- De acuerdo con Eric Erlandson el guitarrista de Hole, Kurt Cobain escribió un disco solista que jamás salió a la luz.

37.- A pesar de los rumores, Kurt Cobain nunca audicionó para formar parte de The Melvins antes de tocar con Nirvana.

38.- Si alguna ves van a Aberdeen, Washington, el lugar donde creció Kurt Cobain, verán un letrero que dice “Bienvenidos a Aberdeen. Come As You Are”.

39.- De acuerdo con varios reportes, Kurt Cobain estaba escuchando el disco Automatic For The People de R.E.M. cuando cometió suicidio.

40.- A los 14 años, Cobain le dijo a uno de sus compañeros de escuela que algún día sería una estrella de rock, tendría fama y fortuna y que después se suicidaría para alcanzar la gloria. Tal y como lo hizo Jimi Hendrix. Pero lo que no sabían los dos, es que la muerte de Hendrix no fue un suicidio.

41.- El suicidio siempre estuvo cerca de Kurt, ya que varios integrantes de su familia lo hicieron y cuando tenía 13 años, él y un compañero de escuela encontraron un cadáver colgado de un árbol, después de que un niño se ahorcó afuera de la escuela primaria. Ambos se quedaron mirando durante 30 minutos antes de que los profesores de la escuela los mandaran a sus casas.

42.- Kurt Cobain tuvo una hija con Courtey Love llamada Frances Bean Cobain, quien actualmente tiene 24 años, varios intentos por entrar al mundo del arte y un divorcio.

43.- Dicho matrimonio de Frances con Isaiah Silva, líder de la banda The Eeries, sólo duró 21 meses, y en su acuerdo de divorcio, Silva pidió que se le entregara la última guitarra que tocó Kurt Cobain antes de morir, la misma que utilizó en la grabación del MTV Unplugged de Nirvana en 1993, ya que asegura que la propia Frances le entregó la Martin D-18E como un regalo de bodas.

44.- Kurt Cobain se quitó la vida un 5 de abril de 1994 a la edad de 27 años, sumándose a la lista de otros músicos famosos que se suicidaron o murieron trágicamente a esa edad, conocido como “el grupo de los 27”. En ésta se encuentran músicos como Jimi Hendrix, Janos Joplin, Jim Morrison, Brian Jones y Amy Winehouse.

45.- Junto a Nirvana, Kurt Cobain ha vendido más de 75 millones de discos alrededor del mundo.

46.- Cobain fu inducido de forma póstuma al Salón de la Fama del Rock & Roll en el 2014, junto a sus compañeros Krist Novoselic y Dave Grohl, en su primer año de elegibilidad.

47.- Los ancestros de Cobain eran Irlandeses, y emigraron a los Estados Unidos en 1875. Investigadores aseguran que eran zapateros y que su apellido originalmente era “Cobane”.

48.- Cuando Cobain tenía nueva años, sus padres se divorciaron, y él mismo mencionó que esto lo afectó profundamente. Incluso su madre notó que la personalidad del pequeño Kurt cambió dramáticamente, volviéndose desafiante y solitario.

49.- Durante su adolescencia, Kurt Cobain fue un joven bastante insolente y rebelde. Incluso bulleaba a uno de sus compañeros en la escuela, por lo que sus padres lo llevaron a terapia. Esto no fue suficiente, así que decidieron dejarlo al cuidado de sus amigos y familia, por lo que vivió con una familia cristina con la que visitaba frecuentemente la Iglesia, aunque después renunció a esta religión, Todo lo anterior, fue la inspiración para su canción “Lithium”.

50.- Al momento de su suicidio, Cobain ya había intentado quitarse la vida meses antes en Europa, aunque se recuperó e incluso accedió a ingresar a un programa de rehabilitación en Los Ángeles. Sin embargo, escapó del lugar y voló de regreso a Seattle, para quitarse la vida por una herida de bala. Muchos especulan que todo fue obra de su esposa Courtney Love, una teoría sin confirmar. Cobain, quien había consumido heroína y diazepam, dejó una nota suicida en donde aseguraba no “sentir emoción al escuchar o crear música, tampoco al escribir… desde hace muchos años”.