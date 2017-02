Angelina Jolie reapareció públicamente y llevó a sus seis hijos a un evento

Angelina Jolie finalmente se animó a reaparecer públicamente, luego de meses y meses de estar por fuera del mundo del espectáculo tras un divorcio turbulento con quien supo ser su pareja durante 12 años, Brad Pitt.

Esta vez fue para la premiére de la película que dirigió y co-escribió, llamada “First They Killed My Father“, a la que llevó a sus seis hijos, obviamente, sin la presencia de Brad.

Se los notó a todos realmente felices, bromeando y sonriendo para las fotos, y vistiendo formales para la ocasión. Especialmente, cuando conocieron a la reina de Cambodia, Norodom Sihamoni, en su Residencia.

La película se basa en la vida de la autora y activista Loung Ung, que sufrió experiencias terroríficas sirviendo como niño soldado en Cambodia, en el año 1975.

Jolie se encargó de destacar la importancia de este lugar para ella, ya que de allí proviene su primer hijo, Maddox. “Sobre todas las cosas, este film es mi manera de decirle gracias a Cambodia. Sin Cambodia nunca me hubiese convertido en madre. Parte de mi corazón está y estará siempre en este país. Y parte de este país está siempre conmigo: Maddox“, expresó.

Su hijo, por su parte, agradeció la posibilidad de vivir ese momento con su familia, mientras la ausencia de Brad, por supuesto, fue lo gran notado de la noche: se encuentran en plena batalla legal por la custodia de los pequeños.

