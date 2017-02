El crudo relato de la motociclista Elena Myers sobre el traumático abuso sexual que provocó su retiro

El ataque sexual de McNeill cambió radicalmente la vida de Elena. “Solía ser una persona muy feliz. Muy extrovertida, nunca había tenido problemas. Entonces me convertí en una persona asustada. Tenía ataques de ansiedad. No era algo propio de mi carácter. Ahora mismo no tengo ganas de volver a las motos, pero eso puede cambiar”, relató la ex motociclista, que no acudió a la Policía al momento del abuso sexual, pero cambió de parecer al enterarse que no era la única víctima del masajista.