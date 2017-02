Su novio la abandonó cuando la vio sin maquillaje; la razón es INCOMPRENSIBLE

Amor significa aceptar los defectos y virtudes de tu pareja. Pero al parecer este chico realmente no entiende el verdadero significado del amor, pues terminó con su novia cuando la vio sin maquillaje por primera vez.

Sophia Ridlington es una chica del Reino Unido que sufre de una terrible enfermedad, que hace que su rostro y su cuerpo tengan granos rojos con escamas. Lamentablemente, su novio no la aceptó completamente y terminó la relación. Sin embargo, Ridlington decidió compartir la historia que vivió junto a él para advertir que una relación verdadera es cuando ambos se aceptan como son.

Es triste no aceptar a tu pareja como es

Sophia Ridlington sufre de psoriasis, una enfermedad que agrieta su piel y causa un dolor insoportable. Ha vivido con muchos complejos desde que era una niña, pero con el paso de los años aprendió a aceptar su cuerpo como es.

“Mi piel suele agrietarse y sangrar, y eso me causa un terrible dolor. Pero he aprendido a maquillar mi cara de forma correcta. Me encanta maquillarme porque me da algo en qué ocuparme”.

Sophia es la primera en admitir que con su maquillaje nadie puede ver su enfermedad

Sin embargo quiere que otros sepan que la primera vista no siempre muestra la realidad. Esto lo decidió luego de que su novio vio como era su verdadera piel y la dejó sin darle otra explicación.

“Mi ex novio no se quedó a mi lado y me rompió el corazón en ese momento; no me apreciaba por lo que yo era. Solía usar manga larga y pantalones largos cada vez que salía de casa, porque es muy difícil que la gente te mire cuando eres diferente a ellos”.

Desde que su novio la dejó, Sophia ha estudiado cosmetología

Esto lo hace para convertirse en artista profesional del maquillaje y hoy en día se siente más segura con su piel que cuando era adolescente. Incluso comparte fotos de su rostro sin maquillaje en las redes sociales, para inspirar a las personas a aceptar sus imperfecciones.

“Espero alentar a las personas que están en una situación similar a la mía a sentirse cómodos con lo que tienen. Ya he recibido mucho apoyo en las redes sociales, y las personas siempre me preguntan cómo tomo valor para enfrentarme a ello. Mi secreto es aceptar que somos valiosos por quienes somos, no por cómo lucimos”.

Sophia ha aprendido a aceptar su piel

Sophia había oído hablar de la psoriasis antes de que fuera diagnosticada con esta enfermedad, debido a que varios miembros de su familia también sufren de esa condición. Al principio, su familia también se avergonzaba de tener psoriasis, pero con el tiempo han aprendido a aceptarlo.

La gravedad de esta enfermedad varía de persona a persona; algunas presentan una irritación pequeña, mientras que para otros tiene un gran impacto en su la calidad de vida.

Afortunadamente, Sophia está aprendiendo a manejarla, y su valentía es lo que la hace ser una chica hermosa por dentro y por fuera.