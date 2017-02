Ex presidente mexicano tampoco pudo ingresar a Cuba

El duopolio político ha reaccionado con histeria luego de que el gobierno cubano negara el ingreso de Mariana Aylwin a la isla. Sin embrago, la ex ministra de Educación no fue la única afectada por la decisión, puesto que el ex presidente de México, Felipe Calderón, tampoco pudo abordar el vuelo con dirección a Cuba.

A través de Twitter, el político expresó que Inmigración del país insular no acreditó su ingreso, por lo que no pudo completar su documentación. Calderón asistiría al homenaje del aniversario de Oswaldo Payá. Aylwin, a su vez, acudiría a recibir un premio en representación de su padre (el ex Presidente Patricio Aylwin), otorgado por la Fundación Oswaldo Payá.

El Ciudadano