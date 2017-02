Aunque no lo creas, este comercial es real y es lo más machista que alguna vez viste

¿Te imaginas que hoy día hubiera bebidas dirigidas solo a hombres? No hace mucho eso era tan real como este anuncio. El coñac Soberano, por ejemplo, era solo cosa de hombres. Lo anunciaba una mujer, pero no era un producto para ella. Incluso, podría sufrir agresiones verbales y físicas si no se lo servía a su marido.

Este es el anuncio de coñac más machista de la historia, pero no es el único. Hace años, la sociedad funcionaba con normas que ahora son imposibles de creer. Y aunque se ha avanzado mucho, todavía hay detalles en los que trabajar.

Sin ir más lejos, existen todavía diferencias tan absurdas como una división en la ropa o en los juguetes dirigidos a niños o niñas.

No podría ser de otro modo. El anuncio recurre a la imagen de una mujer y un ejército hace que todo sea más masculino, o eso se creían antes. Cuán equivocados podíamos llegar a estar.

Mientras que el hombre solo tenía que esperar a ser atendido y servido; a la mujer le decían: “procura que no le falte su copita de coñac”. Incluso justificando abiertamente el maltrato físico, sería impensable (por suerte) un anuncio de estas características en la actualidad.

Si las mujeres de hoy día se detuvieran a ver estas imágenes seguramente sintieran que les falta el aire. Por fortuna, cosas así ya han quedado atrás, y aunque la publicidad sigue siendo algo sexista al menos se trabaja para alejarse todo lo posible de estos ejemplos.

Vía: La nube de algodón