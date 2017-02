El compositor de “Sorry” reveló que llamó a Selena Gomez para advertirle sobre la canción

Muchas Beliebers volverían el tiempo atrás solo para poder disfrutar una vez más a Justin Bieber enamorado como cuando lo estuvo de Selena Gomez. Es que al cantante, seamos sinceros, nunca se lo vio tan embobado como con ella en todas sus otras relaciones

Por ello, entre palabras que van y vienen, parece que Selena y Justin no se olvidan y, siempre que pueden, hablan del otro o demuestran sus celos en las redes. No fue hace mucho cuando Justin se refirió a la música de The Weeknd, actual de Gomez, como una “mierd*”. Ni tampoco ese momento en el que ella lo aconsejó cómo tratar a sus fans, debajo de una foto en la que él estaba con Sofia Richie, su novia.

Ahora, ya tenemos la confirmación oficial de que la famosa canción “Sorry” es directamente para ella, y no porque ya lo haya confesado Bieber en conversación con Ellen DeGeneres, sino porque su compositor, Justin Tranter, también, lo ha asegurado.

“Cuando supimos que ‘Sorry‘ estaba pasando, y cuando fue oficial y Justin lo cortó, la llamamos y le dijimos: ‘Para que sepas, esta canción va a salir’, porque esto es la vida real de las personas. Es la vida real, y tienes que ser real con tus amigos”, contó a CBS.

Es que Tranter ha escrito canciones para Sel tiempo atrás, por ende, su relación también era importante de prevalecer. De todas formas, parece que Selena no tuvo problema con aquella canción. Después de todo, ella le dedicó a Justin Bieber“The Heart Wants What It Wants“.

