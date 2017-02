Brooklyn Beckham contó cuál fue el secreto que sus padres Victoria y David le ocultaron durante 13 años

El mayor de los hijos de Victoria Adams y David Beckham, Brooklyn, en diálogo con la revista Wonderland reveló cuál fue el secreto que sus padres le ocultaron hasta que cumplió 13 años.

Aunque sea difícil de creer, no supo hasta entonces que ellos eran personajes muy famosos, reconocidos mundialmente.

En una entrevista, Brooklyn contó que no supo de la magnitud de la fama de sus padres cuando era chico. Al parecer, David y Victoria se propusieron resguardar la privacidad de sus hijos y criarlos en un círculo cerrado como cualquier otro niño.

Tanto es así, que Brooklyn recuerda cuándo fue que se enteró que sus padres eran muy famosos. “En realidad no supe que ellos eran famosos hasta que tuve como trece. Fui a un partido de fútbol y la gente estaba gritando el nombre de mi padre y dije: ‘¿Cómo? Oh por Dios. Yo no los veo así’”, confesó el adolescente.

Además de la fama que posee por ser hijo de tamañas personalidades, Brooklyn tiene un gran futuro en el mundo del espectáculo. Ya incursionó en el mundo del modelaje, pero según parece, es un gran apasionado de la fotografía.

tkm