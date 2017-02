Goleador del fútbol inglés desbancará a Tevez como el futbolista mejor pagado del mundo

El fútbol chino arremete con sus millones y promete llevarse a otra figura: el inglés Wayne Rooney. La prensa deportiva británica de este martes, incluso, dio por hecha su salida del Manchester United y afirmó que desde marzo el delantero se convertirá en el jugador mejor pago del mundo, desplazando a Carlos Tevez.

Rooney cobraría 1,3 millones de dólares por semana, más del doble de lo que gana actualmente en el club de Manchester, y 65 millones por temporada, una cifra muy superior a los 40 millones por los que firmó el Apache para irse de Boca.

Aunque el contrato con Manchester United expira recién el año que viene, José Mourinho, entrenador del equipo, no descartó la posibilidad de que Rooney emigre. “Por supuesto, no puedo garantizar que se vaya a quedar. Lo que sí puedo garantizar es que si Wayne se va algún día, no será porque yo quiera que se vaya. Jamás echaría, o trataría de echar, a una leyenda para que se vaya de este club”, expresó el portugués.

Según Sky Sports, entre los clubes interesados por Rooney están los campeones Guangzhou Evergrande, cuyo manager es Felipe Scolari, y Beijing Guoan, que terminó quinto la última temporada de la Súperliga china. Sin embargo, el sitio británico también indicó que el delantero no aceptará la oferta.

The Sun, en tanto, publicó que otro interesado era el Tianjin Quanjian e incluso que Fabio Cannavaro, su entrenador, hizo contacto con el club de la Premier League. “Sí, hicimos una consulta por Rooney, pero él no encaja con nuestro estilo de juego”, deslizó el italiano, sacando a su equipo de la lucha por el goleador.

El próximo martes 28 cerrará el mercado de pases del fútbol chino y se espera que haya novedades por Rooney en las próximas horas. ¿El dinero podrá tentar al delantero de 31 años?